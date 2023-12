Groz-Beckert will Belegschaft in Kurzarbeit schicken

Wie das Albstädter Unternehmen mitteilt, plant Groz-Beckert zum 1. Januar 2024 in Kurzarbeit zu gehen. Die Arbeitszeit werde um 20 Prozent reduziert. Die Nadelproduktion sei von diesem Schritt zunächst ausgenommen, um den Umzug ins neue Produktionsgebäude zu bewältigen, heißt es.

Das sind die Gründe

Dieser Schritt sei notwendig, um die Kostensituation nach über einem Jahr mit sinkenden Umsätzen an die Marktlage anzupassen. Der wirtschaftliche Aufschwung nach der Coronakrise habe bereits Ende 2022 an Fahrt verloren. Im Jahresverlauf 2023 schwächte sich die Konjunktur weiter ab, heißt es.

„Die starke Inflation wirkte sich zunehmend negativ auf den privaten Konsum aus“, schreibt das Unternehmen. „Zudem drückten das geopolitische Klima sowie die steigenden Zinsen in zahlreichen Industriezweigen auf die Investitionsbereitschaft von Unternehmen.“

So lange dauert die Kurzarbeit vermutlich

Diese Konsum- und Investitionszurückhaltung zeige sich spürbar in der Textil- und Bauindustrie und damit in den Umsätzen der Groz-Beckert-Unternehmensgruppe: „Die Umsätze gingen in den beiden Geschäftsbereichen Textile Tools (Produkte für die Textilindustrie) und Engineered Textiles (Produkte für die Bauindustrie) im Vergleich zum Vorjahr spürbar zurück.“

Die Marktlage werde fortlaufend analysiert und bewertet. Stand jetzt rechnet das Unternehmen damit, dass die Kurzarbeit bis einschließlich April aufrechterhalten wird. Die Kurzarbeit beginne mit einer Schließwoche in der ersten Woche des kommenden Jahres.