Gelebte Gründungskultur

Bereits zum achten Mal hat der Förderverein der Hochschule Albstadt-Sigmaringen den Entrepreneurship Award für innovative studentische Gründerideen verliehen. Insgesamt acht Projektgruppen präsentierten laut Pressemitteilung ihre Geschäftsideen bei einer Online-Veranstaltung. Die rund 50 Teilnehmer studieren Wirtschaftsingenieurwesen oder Wirtschaftsinformatik in Albstadt. Organisiert wurde die Veranstaltung von Lutz Sommer. Das Projekt soll Studierende motivieren, selbst unternehmerisch tätig zu werden.

In der Jury saßen diesmal Ludwig Köttig (Theben AG), Albert Ederle (Hohenzollerische Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen) und Alexander Holzhofer (Klaiber GmbH Steuerberatungsgesellschaft). Sie zeichneten die Gruppe „3D CreatorHub“ mit dem ersten Platz aus. Die Studierenden haben unter dem Motto „shape your Vision - create realities“ eine Plattform entwickelt, mit der durch Künstliche Intelligenz CAD-Objekte generiert werden. Die Modelle werden Nutzern der Plattform in einer Bibliothek zur Verfügung gestellt und können dann bei Anbietern von 3D-Druck in Auftrag gegeben werden. Die Entwickler werden beim Hochladen am Gewinn beteiligt und die Nutzer beim Finden geeigneter Objekte kreativ unterstützt.

Der zweite Platz ging an die Gruppe „Smartdiapers“. Durch einen Sensor in einer Windel erscheinen in Echtzeit Daten in einer App, die über den „Füllstand“ informieren. Dank eines integrierten Alarm- und Benachrichtigungssystems können Windeln beispielsweise in Pflegeeinrichtungen oder Kindertagesstätten zielgerichtet gewechselt werden.

Der dritte Platz ging an eine Geschäftsidee unter dem Motto „Melody Green - music composed by trash“. Die Gruppe überzeugte die Jury mit ihrem nachhaltigen und ökologischen Ansatz von 3D-gedruckten Musikinstrumenten aus recyceltem Plastikmüll.

Die Juroren waren begeistert von den zahlreichen Produktideen und Geschäftsmodellen und taten sich bei der Wahl der Gewinner nicht leicht. Lutz Sommer, der die Veranstaltung moderiert hatte, bedankte sich bei den Studierenden für ihr Engagement und beim Jurorenteam für dessen wertvolle Unterstützung. „Diese Kooperation ist ein wichtiger Baustein auf dem Schritt vom Studium ins Berufsleben“, sagte er.