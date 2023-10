Eine rote Rauchwolke stieg am Donnerstagnachmittag über der Kreissporthalle in Ebingen auf. Unbekannte hatten laut Polizeiangaben zuvor eine Rauchpatrone auf dem Dach des Gebäudes gezündet.

Halle war in Betrieb

Auch ins Innere der Halle, wo zu diesem Zeitpunkt Sportunterricht stattfand, wie ein Polizeisprecher bestätigte, war Rauch eingedrungen. Der Unterricht musste daraufhin abgebrochen werden, verletzt wurde niemand.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte um circa 16.30 Uhr war bereits kein Rauch mehr zu sehen, so der Einsatzleiter der anwesenden Feuerwehrabteilung. 15 Einsatzkräfte der Ebinger Feuerwehr waren vor Ort, ebenso das DRK.

Auf dem Dach konnten Beweismittel sichergestellt werden.

Ein Polizeibeamter wurde über eine Drehleiter auf das Dach der Halle befördert, um Beweismittel sicherzustellen. Auf Anfrage, ob es sich um eine politisch motivierte Tat handelt, da in der Kreissporthalle in wenigen Wochen Flüchtlinge untergebracht werden sollen, machte die Polizei noch keine Angaben.

Informationen des Zollern-Alb-Kuriers zufolge wurde ein großes Banner von Aktivisten auf das Dach gelegt. Eine Aktivistengruppe reklamiert auf dem sozialen Medium X die „migrationskritische“ Aktion für sich und teilt Fotos davon.

Drohgebärden und Angstmacherei sind inakzeptabel Landrat Günther-Martin Pauli

In einer Stellungnahme äußerte sich Landrat Günther-Martin Pauli zum Vorfall: „Wir verurteilen diese feige und schwachsinnige Attacke auf das Schärfste – zumal zum Zeitpunkt junge Sportlerinnen und Sportler in der Halle waren.“ Weiter erklärt er: „Drohgebärden und Angstmacherei sind inakzeptabel, vor allem da die kommunalen Verwaltungen seit Tagen mit Hochdruck nach Alternativen suchen, um eine Zweckentfremdung der Halle zu vermeiden.“

OB wird im Gemeinderat deutlich

Das Thema um die möglicherweise anstehende Unterbringung von 100 Geflüchteten in der Kreissporthalle stand am Donnerstag auf der Tagesordnung des Albstädter Gemeinderates. Oberbürgermeister Tralmer sprach nur wenige Minuten nach dem Anschlag mit einer Rauchpatrone auf die Kreissporthalle, in der sich noch Schüler befanden. Sein Dank und der Applaus der Gremiumsmitglieder galt den Feuerwehrleuten und Polizeibeamten, die dort am Donnerstagabend im Einsatz waren.

OB Tralmer stellte daher aber auch unmissverständlich klar, dass das Sicherheitskonzept, das im Zusammenhang mit der Flüchtlingsunterbringung greifen soll, definitiv nicht nur im Hinblick auf die Geflüchteten, sondern genauso auf jene konsequent angewendet werde, die nun feige Straftaten begehen.

Unter dem Applaus aller Gremiumsmitglieder forderte Tralmer dazu auf, sich des anstehenden Themas „vorurteilsfrei“, mit „integrativer Kraft“ und „offenen Herzens“ anzunehmen.

Die aktuelle Migrationspolitik könne nur auf Bundesebene gelöst werden, so Tralmer, darauf müsse man hinwirken. Solange sei es Aufgabe der Kommunen im Kreis, sich solidarisch um die Unterbringung zu kümmern. In Richtung Bisingen und besonders Burladingen stellte er klar, dass auch sie sich solidarisch zeigen müssten. Das Prinzip, dass der Recht bekomme, der am lautesten schreie, würde hier nicht funktionieren.