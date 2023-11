Einblick in Labor und Hörsaal

Wie funktioniert ein Studium? Wie sehen Labore von innen aus, wie läuft eine Vorlesung ab, und bin ich an der Hochschule nur eine Nummer? Antworten auf diese und viele weitere Fragen erhalten Schülerinnen und Schüler beim Studieninformationstag an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen. Er findet landesweit am Mittwoch, 22. November, statt ‐ die Hochschule informiert an beiden Standorten in zahlreichen Veranstaltungen über ihr vielfältiges Studienangebot. Aktionen von Studierenden sowie ein kostenloses Mittagessen in der Mensa runden die Veranstaltung ab.

Grundsätzlich werden am Studieninformationstag alle Bachelorstudiengänge, Orientierungsangebote und Studienmodelle ‐ beispielsweise das Kombistudium, bei dem parallel zum Studium eine Berufsausbildung in einem Unternehmen absolviert wird ‐ vorgestellt. Zudem können die Jugendlichen an Schnuppervorlesungen oder Laborführungen teilnehmen und erhalten von Studierenden Informationen aus erster Hand.

An der Fakultät Engineering in Albstadt können die Jugendlichen im Bereich Maschinenbau an Workshops zu Themen wie Virtuelle Fertigung, Virtual Reality oder 3D-Druck teilnehmen und sich über aktuelle (Studierenden-) Projekte informieren. Im Studiengang Sustainable Engineering steht unter anderem ein Workshop zum Thema Batterie-Recycling auf dem Programm, und im Studiengang Textil- und Bekleidungstechnologie gibt es zunächst einen umfangreichen und informativen Laborrundgang, bevor die Teilnehmenden ihre eigenen Schlüsselanhänger fertigen können. Im Studienbereich Wirtschaftsingenieurwesen ‐ Digital Technology & Consulting gibt es ebenfalls Workshops, Schnuppervorlesungen und Vorträge zu topaktuellen Themen ‐ von ChatGPT über Metaverse bis zur digitalen Transformation in der Wirtschaft.

Auch in der Informatik-Fakultät erwartet die Schülerinnen und Schüler in Albstadt ein spannender Tag mit Einblicken in die verschiedenen Studiengänge. Sie erfahren beispielsweise Wissenswertes zum Thema Robotik in der Technischen Informatik und lernen, was passiert, wenn USB-Geräte böse werden. Außerdem können sie sich zum Workshop „Erfolgreiche Internet-Startups ‐ Was macht diese jungen Unternehmen so besonders?“ anmelden.

In Sigmaringen gibt es an der Fakultät Business Science and Management Informationen zu den Studiengängen Betriebswirtschaft sowie Energiewirtschaft und Management. In einem Workshop geht es um die Frage, was Spaghetti mit Wirtschaft zu tun haben.

An der Fakultät Life Sciences in Sigmaringen können sich die Schülerinnen und Schüler ebenfalls über die vielfältigen naturwissenschaftlichen Studiengänge im biologischen, pharmazeutischen und Lebensmittelebereich informieren und erhalten bei Laborführungen und Lehrveranstaltungen einen ersten Eindruck vom Studieren. In entspannter Atmosphäre können sie bei Snacks und Getränken alle Fragen loswerden.

Programm