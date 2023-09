Dunkle Seite von Begierde und Leidenschaft

Das Kunstmuseum Albstadt eröffnet am Sonntag, 17. September, 14 Uhr, die Ausstellung „Sex & Gewalt — Tödliches Begehren in der Kunst“. Nach der Begrüßung durch Oberbürgermeister Roland Tralmer führt Kuratorin Melanie Löckel in die Ausstellung ein. Die Vernissage wird musikalisch begleitet von Joachim Gröschel. Am Tag der Eröffnung ist der Eintritt frei (ab 11 Uhr). Die Schau läuft bis 25. Februar 2024. Dies teilt die Stadt mit.

Die Gegenpole von Begehren und Abscheu, Liebe und Tod bewegen die Menschheit seit Anbeginn der Zeit. Sie hinterließen Spuren in den Mythen des Altertums, in religiösen Legenden und in der Geschichtsschreibung. Bereits die Bibel oder die Metamorphosen des römisch–antiken Dichters Ovid beschreiben sexuelles Begehren, das im gewaltsamen Übergriff gipfelt. Der sexuelle Trieb wird als animalisch und unbeherrschbar dargestellt. Meist gehen die Gewalthandlungen von männlichen Tätern aus. Der Mann gilt als das „starke Geschlecht“ und nicht nur körperlich überlegen. Bis heute sind bestimmte öffentliche Bereiche männlich besetzt. Schlagworte wie #metoo, geschlechtergerechte Sprache oder Gender–Pay–Gap sind Gegenstand aktueller gesellschaftspolitischer Diskurse. Die Kunst spiegelt den Kampf der Geschlechter, entwickelt Ikonografien und neue Bildtraditionen. Damit nehmen die Kunstschaffenden Einfluss auf die gesellschaftliche Wahrnehmung von Sex und Gewalt in ihrer Gegenwart und prägen den heutigen Blick auf die Vergangenheit.

Unter Rückgriff auf die grafischen Bestände im Kunstmuseum Albstadt sowie auf Leihgaben stellte Melanie Löckel die Schau zusammen. Die Grundlage bildet besonders Kunst auf Papier aus der Stiftung Sammlung Walther Groz, beispielsweise ein Salome–Holzschnitt von Wilhelm Laage, sowie Druckgrafik aus der Sammlung Gerhard und Brigitte Hartmann. Ergänzt wird die Schau mit Leihgaben. Dazu zählen ein neusachliches Lustmord–Gemälde von Karl Hubbuch oder die großformatigen Fotografien des japanischen Künstlers Izima Kaoru. Der Stuttgarter Maler Matija Mato Pišpek mit seinen fragmentierten Körpern wird erstmals in Albstadt ausgestellt.

Zur Ausstellung erscheint ein Katalog mit Texten von Melanie Löckel und Sabine Patricia Maier, erhältlich an der Museumskasse (15 Euro) und auf Bestellung, www.AbeBooks.de, Telefon 07431/160—1491, Mail ku[email protected] (plus fünf Euro für Porto und Verpackung).

Ein Highlight im Begleitprogramm ist eine Lesung am 24. November im Kunstmuseum. Autorin und Journalistin Carolin Haentjes liest aus ihrem 2021 erschienen Sachbuch Femizide — Frauenmorde in Deutschland. Die Veranstaltung wird präsentiert in Kooperation mit dem Frauenhaus Zollernalbkreis. Ein weiteres Angebot findet im Rahmen der Bildung und Vermittlung ein Aktzeichenkurs mit der Tübinger Künstlerin Anett Frey statt (20. Januar). Erwachsenen und Jugendlichen bietet sich die Möglichkeit, den menschlichen Körper nach dem lebenden Modell zu zeichnen.

An drei Terminen führt Kuratorin Melanie Löckel durch die Ausstellung und gibt Einblicke in die Entstehung der Schau (19. November, 7. Januar und 25. Februar). Wegen begrenzten Plätzen bei den Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich, Telefon 07431/160—1491, zu den Öffnungszeiten —1493, Mail [email protected].