Zwar war der standesgemäß am Mittwochabend in schickes Weiß gekleidete Capt‘n Knallermann ein wenig enttäuscht, dass die Damenfußballmannschaft, die sich angekündigt hatte, dann doch nicht dabei war. Doch er ließ sich die Laune nicht verderben, freute sich über die, die fürs Video mitkickten, und zündete in der Freiluftarena zwischen Ebingen und Truchtelfingen bei eher kühlen Temperaturen ein musikalisches Feuerwerk.

Zum Videodreh seines neuesten Songs mit dem Titel „Wir lieben Fußball“ hatte er einige Tage lang um Unterstützung gebeten. Und die Bitte des Partysängers mit Margrethausener Wurzeln wurde von Fans aus der näheren und weiteren Umgebung erhört. Einige waren sogar eigens aus der Landeshauptstadt angereist, um das Video zum Ereignis werden zu lassen.

Auch ein Tischkicker spielt eine Rolle

Aus der Reutlinger Ecke war zudem Klaus Aichholzer, besser bekannt als „Big Brother Klaus“ zu seinem Kollegen und mittlerweile guten Freund Capt‘n Knallermann nach Albstadt gekommen. Und während die beiden an einem Tischkicker spielten und sangen, wuselten im Hintergrund die Komparsen umher und spielten Fußball. Wolfgang Weber stand, wie schon so oft, beim Videodreh hinter der Kamera.

Beste Freunde: „Big Brother Klaus“ und Capt'n Knallermann beim Videodreh am Tischkicker. (Foto: Fotostudio Weber/Wolfgang Weber )

Alex Merth, wie der Knallermann mit bürgerlichem Namen heißt, und Klaus Aichholzer kennen sich über die Partymusik seit vielen Jahren und sind mittlerweile gut befreundet. In naher Zukunft werden beide, verrät Capt‘n Knallermann dem Zollern-Alb-Kurier auf Anfrage, in Malle auftreten und den neuen Song „Wir lieben Fußball“ gemeinsam dem Partyvolk vorstellen.

Reiner Partyschlager

„Wir lieben Fußball ist wieder ein reiner Partyschlager“, verrät der Capt‘n, der sich musikalisch auch schon mal in Sachen Rock versucht hat. Und natürlich, erläutert der Musiker weiter, der auch diesmal für Text, Melodie und Idee verantwortlich zeichnet, entstand der Song durchaus auch im Hinblick auf die nahende Europameisterschaft.

Er ist selbst ein großer Fußballfan

Dennoch sei es ihm wichtig gewesen, das Lied so zu schreiben, dass es einfach ganz allgemein als Hymne an König Fußball gelten kann. Schließlich ist der „Kapitän der Liebe“, wie sich Knallermann in einem seiner anderen Songs augenzwinkernd tituliert, selbst großer Fußballfan.

Große Fanschar erspielt

2019 erschien der weiß gekleidete Partyschlagerkapitän das erste Mal auf der Bildfläche, damals mit dem Lied „Knallermann“. „Huggatschagga“, „Der Himmel hat kein Bier“, ein „Rap“ oder „Jo Baby Jo“ heißen einige der Partysongs, mit denen sich Alex Merth mit Hingabe und zahlreichen Auftritten am bulgarischen Goldstrand oder auf Mallorca sowie in ganz Deutschland eine wachsende und vor allem treue Fanschar erspielt hat.

Einige gemeinsame Projekte

Auch mit „Big Brother Klaus“, der 2009 bei DSDS und 2010 durch seine Kandidatur im Big-Brother-Haus bekannt wurde und der seither für Stimmung in den Discotheken nicht nur des deutschsprachigen Raums sorgt, hat der Knallermann schon einige Projekte zusammen gestemmt. „Wir lieben Fußball“ ist nun das neueste der beiden Partyschlager-Sänger.

Live ist Capt‘n Knallermann übrigens am 24. März bei der Veranstaltung „Come Together“ im Balinger Top Ten zu sehen. Im Juni geht’s dann zum Opening in Bulgarien. Und das Video? Das wird, verrät der Capt‘n, ab Mitte April auf Youtube und allen einschlägigen Kanälen zu sehen sein.