Autofahrer verursacht wohl wegen Sekundenschlafs heftigen Unfall

Zu einem heftigen Unfall ist es am Mittwochnachmittag auf der B 463 gekommen. Das teilte die Polizei mit. Gegen 15.30 Uhr war ein 63 Jahre alter Mann mit einem VW Golf auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Lautlingen unterwegs, als er auf Höhe Ebingen-West ersten Erkenntnissen zufolge aufgrund Sekundenschlafs mit seinem Auto nach links auf die Gegenfahrspur geriet. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Audi A5 eines 32-Jährigen. Durch den starken Aufprall schleuderte es den Audi in die Leitplanken. Beide Fahrer blieben unverletzt, der 63-Jährige wurde jedoch vorsorglich in eine Klinik gebracht. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Den Gesamtschaden an den Autos schätzt die Polizei auf circa 65.000 Euro. Im Zuge des Unfalls musste die Bundesstraße bis ungefähr 16.15 Uhr voll und bis 17.45 Uhr einseitig gesperrt werden.