Am 30. September ist Schluss: Die Bäckerei Deufel in Margrethausen und auch der Lebensmittelladen gehören ab diesem Datum der Geschichte an. Ein einschneidender Tag für den Stadtteil, fällt damit doch ein zentraler Punkt im Dorfleben weg.

Mehrere Gründe für das Aus

„Für Margrethausen sicherlich nicht erfreulich“, sagt Ortsvorsteher Thomas Bolkart. Die Nachricht hatte sich wie ein Lauffeuer verbreitet: „Dr Beck hört uf und macht zu!“ Gleichzeitig war auch immer wieder die Frage nach dem Warum zu hören.

Gründe gibt es einige, die dazu führten, dass die seit 1954 bestehende Bäckerei ihre Tür für immer schließt. Genaugenommen sind es Türen und „Dr Beck“, das sind auch zwei Personen, nämlich zum einen Ulrich Deufel, der Bäcker und Produzent der allseits beliebten Backwaren, und sein Bruder Markus Deufel, der die Produkte in seinem Lebensmittelladen verkauft und sich um die Büroarbeiten kümmert.

Empfohlene Artikel Feuerwehr im Einsatz Unbewohnter Holzhaus-Neubau steht in Nusplingen in Flammen q Nusplingen

Beide führen an, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen sei, denn in Zeiten von hoher Inflation steigen viele auf Billigwaren um. Hinzu kommen stark gestiegene Preise für Energie und Rohstoffe. Bei Ulrich Deufel steht eine Knieoperation an, ein Tribut, den das viele und lange Stehen fordert.

Apropos lange: für beide Brüder war und ist es selbstverständlich, eine Sechstagewoche zu haben. Und bei Ulrich, der seit 42 Jahren Bäcker ist, kam die regelmäßige Nachtarbeit hinzu. Oft war auch an Sonntagen keine Ruhe angesagt, wenn es hieß, verschiedene Festivitäten mit Wecken, Brot oder anderen Köstlichkeiten zu versorgen.

In der Region durch Straßen– und Marktverkäufe bekannt

In Schulen wurde über Jahrzehnte hinweg Pausengebäck verkauft, ein Verkaufswagen gehörte zum Lautlinger Donnerstagsmarkt am Schloss und — darauf sind die Brüder besonders stolz — seit 32 Jahren gehörte ein Straßenverkauf in verschiedenen Stadtteilen zum festen Bestandteil des Geschäfts. „Das machte uns auch außerhalb von Margrethausen bekannt. Nicht wenige Kunden fanden so einen Weg ins Hauptgeschäft“, so Ulrich Deufel.

Für die Brüder bleibt ein Stück Wehmut. Schließlich habe ihr Vater, der erst kürzlich verstorbene Bernhard Deufel, auf Zuraten des damaligen Bürgermeisters der Gemeinde, die Bäckerei 1954 an der Stelle des alten Dorfbackhauses eröffnet.

Die Kinder wuchsen gewissermaßen in und mit dem Geschäft auf. Die Bäckerei samt Lebensmittelladen bildete für sie Familie, Heimat, Tagesablauf und berufliches Auskommen. Beide freuen sich aber auch darauf, mit ihren Familien etwas mehr Zeit zu haben, Zeit für sich selbst, für die Kinder und die Enkel.

Auch herrscht eine gewisse Vorfreude auf das, was vielleicht kommen wird. Der 58–jährige Ulrich und der 62–jährige Markus wollen sich noch nicht endgültig vom Arbeitsleben verabschieden, doch ist vollkommen offen, was sie unternehmen werden.

Das lassen sie auf sich zukommen und es muss nicht zwingend etwas mit dem Bäckerhandwerk zu tun haben. Ebenso ist noch nicht geklärt, ob und wie die bisherigen Räumlichkeiten weiter genutzt werden. Der Backofen bleibt zunächst mal stehen, fest steht allerdings, dass der Laden nicht mehr weiter als Lebensmittelgeschäft dienen wird.