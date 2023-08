Auf der Gartenschau erhalten T–Shirts ein zweites Leben

Bei einem besonderen Workshop auf der Gartenschau in Balingen haben große und kleine Besucher eigene oder gespendete T–Shirts individuell bedruckt. Der Studiengang Textil– und Bekleidungstechnologie der Hochschule Albstadt–Sigmaringen hatte dafür Schablonen aus LKW–Folie mit unterschiedlichen Sprüchen und Motiven zur Verfügung gestellt (Foto: Hochschule) und betreute die Aktion. Mithilfe professioneller Siebdruckfarben gestalteten die Teilnehmenden T–Shirts oder machten unter Anleitung kurzerhand individuelle Tragetaschen daraus. In Kooperation mit dem Weltladen Balingen entstanden auf diese Weise an einem Tag 60 einzigartige, nachhaltige Produkte.