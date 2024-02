Schonmal von Tailmettbingen gehört? So hätte Albstadt 1975 auch genannt werden können, als die einzelnen Teilgemeinden zu einer Stadt zusammenkamen.

Ob Gemeinden, die auf ihre Eigenständigkeit pochten oder Gerüchte, die Bürger verärgerten, einfach war der Zusammenschluss nicht. Zum 50. Geburtstag möchte die Stadtverwaltung daher Projekte fördern, die den über die Jahre gewonnenen Zusammenhalt fördern sollen.

Entscheidung bei den Bürgern

„Sind Sie für eine freiwillige Vereinigung der Stadt Ebingen mit der Stadt Tailfingen sowie den Gemeinden Onstmettingen und Pfeffingen?“ Mit dieser Frage sollten sich vor genau 50 Jahren die Bürgerinnen und Bürger Albstadts, wie wir es heute kennen, beschäftigen und schließlich darüber abstimmen.

Denn Albstadt gab es damals bekanntlich noch nicht. Und wäre es nach einigen Gemeinden gegangen, möglicherweise bis heute nicht, zumindest nicht in der jetzigen Form.

Wie also kam es, dass die größte Stadt im Zollernalbkreis sich 1975 trotz so mancher Widerstände zusammenschloss und somit im kommenden Jahr bereits ihren 50. Geburtstag feiern darf.

Ein Mann, der das Vorhaben damals maßgeblich mitgetragen hatte, war der im Jahr 2013 verstorbene Prof. Dr. Hans Hoss. Zwischen 1961 und 1974 war er Bürgermeister der Stadt Ebingen und in diesem Zuge an sämtlichen Gesprächen zwischen Gemeinden hinsichtlich eines Zusammenschlusses beteiligt.

Ebingen und Tailfingen pflegen gute Zusammenarbeit

In einer Broschüre der Albstädter Stadtverwaltung aus dem Jahr 2000, das Jahr, in dem das 25-jährige Jubiläum der Stadt begangen wurde, schildert er eindrücklich, wie die Bürgerinnen und Bürger der einzelnen Gemeinden zu dem Vorhaben einer gemeinsamen Stadt standen.

Vor dem Hintergrund der Gemeindereform in Baden-Württemberg, die in den 1960er- und 1970er-Jahren immer wieder heftig diskutiert wurde, begann man auch auf der Alb erste Gespräche über einen möglichen Zusammenschluss von Gemeinden zu führen. Die Städte Ebingen und Tailfingen hatten sich bereits Jahre zuvor auf eine enge Zusammenarbeit verständigt.

Keine Vorschriften aus Stuttgart

Klar war, so schreibt es Hoss, dass man sich keinesfalls von Stuttgart habe vorschreiben lassen wollen, wie „unser Raum in Zukunft kommunal gegliedert sein soll“. Ein Wunsch, der nicht komplett in Erfüllung ging.

Ein Anfang machte man mit der geplanten Eingliederung Margrethausens und später Lautlingens zur Stadt Ebingen, schreibt Hoss. Doch die Gemeinde selbst hatte zunächst andere Pläne. Sie bevorzugte einen Verwaltungsraum für das Obere Eyachtal, zu dem neben ihnen auch Laufen, Lautlingen, Pfeffingen und Burgfelden gehören sollten.

„Doch der Plan war bald zum Scheitern verurteilt, weil Pfeffingen eine Hauptschule mit Sitz in Lautlingen ablehnte“, so der damalige Ebinger Bürgermeister. Dies führte dazu, dass Ende 1970 schließlich doch eine Diskussionsrunde zum Thema Eingemeindung zu Ebingen stattfand. „Vorsichtiges Wohlwollen und natürlich auch kritische Stimmen“ habe es gegeben, erinnert sich Hoss in der Broschüre.

Ein Gerücht kommt auf

Gut ein Jahr später war die Zustimmung dann auch in der Bevölkerung gewachsen. Mit großer Mehrheit stimmten die wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger für die Eingliederung.

Kurze Zeit später unterschrieb man einen entsprechenden Vertrag, jedoch erst, nachdem man die im Ort plötzlich aufgekommenen Gerüchte widerlegen konnte, dem damaligen Lautlinger Bürgermeister habe die Stadt Ebingen bei einer Eingliederung seines Ortes eine Beigeordneten-Stelle zugesichert.

Ein ähnliches Thema sorgte auch in Lautlingen vor der Entscheidung über eine Eingemeindung für Unmut in der Bevölkerung. Für die freigewordene Stelle des Beigeordneten im Ebinger Rathaus entschied sich der Gemeinderat mit knapper Mehrheit für einen Ebinger Kandidaten, statt für den damaligen Lautlinger Bürgermeister, der ebenfalls angetreten war.