Insgesamt 14 Zeuginnen und Zeugen wurden am sechsten Tag der Verhandlung zum Albstädter Doppelmord vernommen. Einige von ihnen warfen bei ihrer Aussage vor der Strafkammer des Hechinger Landgerichts mehr Widersprüche auf, als dass sie für Aufklärung sorgten, was der Richter „zum Verzweifeln“ fand, wie er selbst sagte.

„Dann tragen Sie doch zur Wahrheitsfindung bei, dann müssen wir hier nicht tagelang irgendwelche Geschichten hören, die immer merkwürdiger werden“, rief der Vorsitzende Richter den Angeklagten am sechsten Verhandlungstag zur Ruhe.

Dieser hatte einen Zeugen lautstark dazu aufgefordert, „die Wahrheit“ zu sagen, war auch diesmal in mehreren Fällen fast nicht zum Schweigen zu bringen. Einen anderen Zeugen bezeichnete er als „Parasit“ und titulierte ihn mit weiteren Schimpfworten.

Er, der Angeklagte, habe nun zur Genüge unter Beweis gestellt, wie unbeherrscht er sei, fügte der Richter hinzu. Dieses Verhalten sei auch für das Gericht nicht ohne Bedeutung, darüber müsse sich der Angeklagte im Klaren sein. Den so Zurechtgewiesenen schien das eher wenig zu kümmern.

Viele Widersprüche in den Aussagen

Es wurden 14 Zeuginnen und Zeugen gehört, eine davon wurde von der Polizei vorgeführt, ein anderer gar mit Fußfesseln aus dem Strafvollzug. Viele von ihnen verstrickten sich in Widersprüchen oder gaben Unwissenheit vor, beispielsweise im Hinblick auf die Frage, ob sie mit dem Angeklagten zusammen Drogen konsumiert hätten.

Erst auf den Hinweis des Richters, dass das Konsumieren von Drogen straffrei sei, wenn diese einem angeboten würden, Falschaussage hingegen nicht, wurde der Konsum von Cannabis oder Kokain eingeräumt oder vom Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht.

Ein großer Teil des Tages wurde darauf verwendet, zu versuchen, herauszufinden, wie der Verkauf des Hauses des Angeklagten vonstatten gegangen sei. Dieser hatte das Haus zunächst erworben, so hatten frühere Verhandlungstage bereits ergeben, dann aber aufgrund finanzieller Schwierigkeiten wieder verkauft, worauf ihm nach Abzug seiner Schulden eine beträchtliche Menge an Geld übriggeblieben sein muss, wohl rund 120.000 Euro.

Was ist mit den 20.000 Euro?

Dennoch spielte die Summe von 20.000 Euro immer wieder eine zentrale Rolle. Diese Summe, so hatte der Angeklagte auch vor den ihm zur Last gelegten Taten erzählt, sei ihm vorenthalten worden.

„Ich erschieße Euch beide“ soll er deshalb sowohl dem am Hausverkauf beteiligten Makler als auch einem Bekannten, der besagten Makler an den Angeklagten vermittelt hatte, gedroht haben. Beide wurden als Zeugen vernommen.

Dabei kamen zahlreiche Ungereimtheiten zu Tage. Warum hatte der Vermittler dem damals finanziell klammen Angeklagten zahlreiche Rechnungen über mehrere tausend Euro gezahlt, obwohl beide sich nur flüchtig kannten? Warum hatte er sich hälftig an Vorauszahlungen mancher Kaufinteressenten beteiligt?

Ein sehr diffuser Kaufvertrag

Als „sehr diffus“ bezeichnete der Rechtsanwalt den Vertrag zum Verkauf des Hauses. An ihn hatte sich der Angeklagte gewandt, weil er die 20.000 Euro haben wollte, deren Zahlung im Vertrag wohl dokumentiert, die offenbar aber nie beim Angeklagten angekommen sind. Zuerst war von einer Verkaufssumme von 310.000 Euro die Rede, dann waren es wieder 371.000 Euro.

Auch warum 60.000 Euro an den Makler flossen und wer wem warum letztlich wie viel hin und her überwies, all das konnten weder der Käufer und seine Mutter noch der Makler, der von Gericht und Anwälten kräftig in die Zange genommen wurde, endgültig klären.

Gehört wurden am Donnerstag auch der Vater des getöteten jungen Mannes, eine Schwester sowie die ehemalige Freundin des Erschossenen. Der Vater berichtete, wie er selbst noch die Polizei benachrichtigt hätte, dass jemand erschossen worden sei und erst Minuten später hätte realisieren müssen, dass es sich dabei um seinen eigenen Sohn handelte.

Kokainkonsum macht einem der Zeugen große Probleme

Weitere Einblicke in Konsum und Drogenhandel des Angeklagten gewährte die Verlesung der Aussage eines Zeugen, der aufgrund eines Attestes nicht vor Gericht erscheinen konnte. Der Angeklagte habe stets mit Geld geprahlt, viel für Kleidung und ähnliches ausgegeben, charakterisierte er ihn. Und er habe seine Nichte angesehen, wie ein Onkel dies nicht tun sollte.

Er selbst, so wurde die frühere Bedienung im Stammlokal des Angeklagten zitiert, habe beim Angeklagten Cannabis als auch Kokain bezogen und selbst konsumiert. Ein Umstand, der, so der Zeuge, ihm nun gesundheitliche Probleme eingebracht habe.