Am 21. September begann der Prozess um einen 53-Jährigen Mann aus Albstadt, der im Dezember vergangenen Jahres in Ebingen seine Nichte und einen Freund von ihr getötet hat (wir berichteten). Die Staatsanwaltschaft hatte Anklage wegen Mordes in zwei Fällen erhoben.

Lebenslange Haftstrafe und vorbehaltliche Sicherungsverwahrung

Nun fiel am neunten Verhandlungstag am Freitag das Urteil: Wegen Mordes in zwei Fällen – in einem Fall in Tateinheit mit Geiselnahme – wird der 53-jährige Täter zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Das Gericht sieht die besondere Schwere der Schuld als gegeben. Zudem wurde die vorbehaltliche Sicherungsverwahrung angeordnet.