43 Studierende erhalten Förderung durch Deutschlandstipendium

An der Hochschule Albstadt-Sigmaringen haben 43 besonders begabte und engagierte Studierende aller Fakultäten ein Deutschlandstipendium erhalten. Sie alle bekommen für die Dauer von zwölf Monaten 300 Euro monatlich, einige bereits zum wiederholten Mal. Eine Hälfte der Fördersumme bringt der Bund auf, die andere Hälfte wird von Unternehmen und Institutionen finanziert, die als Förderer gewonnen werden konnten. Sie alle - diesmal insgesamt 19 Unternehmen, Institutionen und Organisationen - unterstützen dabei einen oder mehrere Studierende. Dies teilt die Hochschule mit. Bei der offiziellen Feierstunde auf dem Sigmaringer Campus lernten die Stipendiatinnen und Stipendiaten vergangene Woche ihre Förderer teilweise persönlich kennen.

„Das Deutschlandstipendium ist eine Anerkennung der Leistungen und des Engagements unserer Studierenden“, sagte Rektorin Ingeborg Mühldorfer. Pandemie, Krieg und Klimawandel stellten die Gesellschaft vor riesige Herausforderungen und wirkten in das Leben jedes Einzelnen hinein. „Die Förderer investieren daher auch in die Zukunft unseres Landes, das leistungsfähigen Nachwuchs braucht, um seine starke Innovationskraft zu erhalten und diesen Herausforderungen erfolgreich begegnen zu können.“ Die Rektorin gratulierte den Stipendiatinnen und Stipendiaten zu ihren Leistungen. „Unsere Erfahrung zeigt: Jemand, der gut im Studium ist, ist meistens auch noch in anderen Bereichen sehr aktiv. Und das ist wirklich bemerkenswert.“

Stellvertretend für seine Kommilitoninnen und Kommilitonen sagte der Absolvent Moritz Wolf ein paar Worte zur Bedeutung der Förderung. „Das Deutschlandstipendium ermöglicht es mir, mich voll auf mein Studium zu konzentrieren und mich parallel ehrenamtlich zu engagieren.“ Er ist unter anderem als Jugendleiter im heimischen Sportverein aktiv und leitet die Ministrantengruppe der Kirchengemeinde. „Ohne Stipendium wäre das so neben dem Studium nicht möglich“, sagte er. Moritz Wolf hob positiv das unkomplizierte Bewerbungsverfahren und die Möglichkeit hervor, sich mit anderen Stipendiatinnen, Stipendiaten und den Förderern zu vernetzen. Er wird weiter an der Hochschule studieren und einen Master in Wirtschaftsingenieurwesen machen.

Nach dem offiziellen Teil kamen die Studierenden und ihre Förderer bei Snacks und Getränken noch miteinander ins Gespräch.

Das Deutschlandstipendium wurde 2011 von der Bundesregierung eingeführt, die Hochschule Albstadt-Sigmaringen ist seit dem Wintersemester 2011/12 dabei. Studierende können sich jedes Jahr bis zum 31. Mai für ein Deutschlandstipendium bewerben. Alle Informationen hierzu gibt es online: www.hs-albsig.de/stipendien.