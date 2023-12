Aktion Wunschbaum der Volksbank Bad Saulgau großer Erfolg

54 Wünsche von hilfsbedürftigen Kindern und Jugendlichen auf Papiersterne geschrieben wurden an den Wunschbaum der Volksbank Bad Saulgau gehängt. Jeder, der Lust hatte, konnte sich die Wünsche anschauen und einen der bunt verzierten, anonymen Sterne abhängen und einen Wunsch erfüllen. Innerhalb kurzer Zeit waren alle Wünsche vergriffen.

„Wir sind überwältigt von der großen Resonanz und den vielen positiven Rückmeldungen der Wunscherfüller auf unsere Weihnachtsaktion, die wir in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal in Bad Saulgau durchgeführt haben“, so Filialleiter Uwe Schmid. Das Team des Caritasverbands Biberach-Saulgau darf die Geschenke nun an die Kinder ausliefern.

„Gerade in der aktuellen Zeit sind wir sehr dankbar, dass es solch eine tolle Aktion gibt“, so Susanne Kugler vom Caritasverband. Bei den Kindern standen nicht nur Spielsachen auf dem Wunschzettel. Auch Gutscheine für Freizeiteinrichtungen waren in diesem Jahr sehr beliebt.

Auch viele Mitarbeiter der Volksbank Bad Saulgau beteiligten sich an der Aktion und suchten sich einen Wunschstern aus. Marketingleiter Andreas Ostermaier betonte bei der Übergabe, dass viele Spender große Freude an der Aktion haben, da es den Kindern in der unmittelbaren Umgebung helfe. Aufgrund der überaus positiven Resonanz soll die Wunsch-Aktion auch im nächsten Jahr wieder stattfinden so dass sich alle Kinder über ein Geschenk unter dem Weihnachtsbaum freuen können.