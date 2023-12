Aktion Freudenstern sorgt für Freude

Wunschgeschenk unterm Weihnachtsbaum: 200 Einkaufskarten, das heißt, 200 Berechtigungen, im Tafelladen einzukaufen. Dahinter stehen etwa 350 bis 500 Menschen aus Gammertingen und Umgebung, die vom Einkauf profitieren dürfen. Rund 70 davon sind Kinder, schätzt Uwe Müller, der Leiter der fünf DRK-Tafelladen im Kreis Sigmaringen. Dass er mit seiner Schätzung richtig liegt, zeigt sich an den 69 Freudensternen, die bei der gleichnamigen Aktion, einer Initiative der katholischen Kirchengemeinde St. Leodegar, ausgegeben wurden und jetzt ihren Weg in den Tafelladen fanden, wo sie kurze Zeit später an die Kinder oder deren Eltern weitergegeben wurden.

Und so finden die Kinder und Jugendlichen zwischen ein und 16 Jahren ihr ersehntes Geschenk jetzt doch unterm Weihnachtsbaum, obwohl das Geld zuhause dafür nicht reicht. Für die Gebenden war es ganz offensichtlich eine Freude. Ruckzuck waren die 69 gelben Papiersterne, von denen jeder einzelne mit einem Wunsch und dem Alter und Geschlecht des Kindes versehen war, weg. Ganz viele Menschen aus Gammertingen und drumherum wollten sich an der Aktion beteiligen und damit einem Kind zu Weihnachten eine Freude machen. Liebevoll verpackt landeten die Geschenke im Wert von 30 bis 50 Euro im Pfarrhaus, wo auch die Organisation der Aktion stattfand.

Das Einzugsgebiet des Gammertinger Tafelladens reicht von Engstingen bis nach Veringenstadt, von Neufra bis nach Kettenacker. Es sind sozialschwache Menschen, darunter „immer mehr Rentner“, sagte Müller bei der Übergabe der Freudensterne durch die Initiatoren der Aktion Freudenstern Pfarrgemeinderatsvorsitzende Hilde Butscher und Pastoralreferent Matthias Kopp. Dabei würden die wöchentlichen Lebensmittelspenden an die Tafelladen immer weniger. „Ich muss rationieren, damit die, die schon früh morgens vor dem Tafelladen stehen, nicht alles wegkaufen.“

Klar, wer im Tafelladen einkaufen darf, der kann sich nichts außer der Reihe leisten. Schon gar kein Spielzeug für die Kinder. Kein Feuerwehrauto, keine Legosteine, kein Halligalli und keine Puppe. Dinge, die sich die Kinder auch in diesem Jahr wünschten. „Ich und meine Frau haben jetzt die schönste Aufgabe der ganzen Aktion: Wir dürfen uns an der Freude der Beschenkten erfreuen.“, sagte Müller bei der Übergabe der Pakete.