Aktion Eine Welt blickt auf erfolgreiches Vereinsjahr zurück

Bei der Hauptversammlung im neuen Gemeindehaus berichtete Hans Pfeifer den Versammelten von den erfolgreichen Aktionen, wie der gemeinsamen Fahrradtour im Rahmen des Stadtradelns, dem VerkäuferInnen-Ausflug nach Tübingen, der Teilnahme am Kunsthandwerkermarkt des Angerfests sowie dem Kochevent mit fair gehandelten Produkten. Paul Steinacher gab einen Einblick in das Kerngeschäft des Vereins - das Führen des Weltladens. Im vergangenen Jahr wurde ein neues Kassensystem eingeführt, mit welchem sich die VerkäuferInnen das Jahr über erfolgreich vertraut gemacht haben. Das Hauptsortiment wurde um weitere Gewürze und Kakaoprodukte, sowie Schmuckstücke und Taschen aus gewachster Baumwolle erweitert. Neben dem Verkauf fair gehandelter Waren ist die Bildungsarbeit eine weitere Säule des Vereins. Unter anderem wurden den Lehrerinnen der Lilly-Jordans-Schule ausleihbare Bildungsmaterialien präsentiert, welche in den Unterricht integriert werden können, erzählte Ines Steinacher. Leonie Blersch gab bekannt, dass das Charlotte Hospital in Tansania mit 4.000 Euro zum Aufbau eines Nursing College, einer Ausbildungsstätte für KrankenpflegerInnen, unterstützt wurde. 930 Euro gingen als Spende an die Preda Foundation, die im September das emotionale Musical-Drama „Once We Had A Dream“ in Herbertingen aufführte. Kassiererin Elisa Maerz ließ Zahlen sprechen und führte aus, dass der Aufwärtstrend der Umsatzentwicklung aus den vergangenen Jahren zwar nicht gehalten, aber trotzdem ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt werden konnte. Brigitte Neuburger und Dietmar Engenhardt bestätigten die ordnungsgemäße Handhabung der Kassengeschäfte und Bürgermeister Magnus Hoppe moderierte die erfolgreiche Entlastung der Vorstandschaft. Mit Vorfreude blickt der Verein auf das kommende Jahr, insbesondere auf das Highlight am 05. Mai: den 9. Herbertinger Benefizlauf. Nach Abschluss aller Tagesordnungspunkte genossen die Anwesenden ausgewählte Produkte aus dem Weltladen. Gabi Steinacher präsentierte mit fundiertem Hintergrundwissen hochwertiges Olivenöl aus Palästina sowie einen köstlichen Quinoa-Bohnen-Salat. Conny Blersch stellte neue Gewürzmischungen vor, während Christian Leubner die Besonderheiten der Produktion der fairafric Schokolade darlegte. Diese Verköstigungen wurden von einer sorgfältig ausgewählten Weinauswahl begleitet, die von Ulrike Siebenrock zusammengestellt wurde.

