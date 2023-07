Ämterübergabe beim Inner Wheel Club Oberschwaben

Im Juli fand die jährliche Ämterübergabe bei dem Serviceclub Inner Wheel Oberschwaben („inneres Rad“ von Rotary) statt. Bei wunderschönem Wetter waren die Mitglieder des Clubs unter den Platanen der Kleber Post Terrasse versammelt und lauschten der engagierten Antrittsrede ihrer neuen Präsidentin, Gabriela Löffler aus Ertingen.

Die Aufgabe eines Serviceclubs ist vor allem, Freundschaft nach innen zu pflegen und Service nach außen zu leisten, das heißt neben einem freundschaftlichen Miteinander Geld zu sammeln, um Menschen in Not zu unterstützen. Daher bot Gabriela Löffler in ihrem Jahresprogramm sowohl soziale als auch kulturelle Veranstaltungen, aber auch zahlreiche Hands–On–Projekte, das sind Aktivitäten, bei denen die Mitglieder zusammenarbeiten, um Spenden zu „erarbeiten“, wie zum Beispiel die jährlichen Kleiderboutiquen in Sigmaringen, das Bridge–Turnier in Bad Saulgau, die Brezelmeetings bei den Mitgliedern zuhause oder den rotarischen „Action Day“ in zahlreichen Einkaufsmärkten zugunsten der regionalen Tafeln. Der Club unterstützt weiterhin seine langjährigen sozialen Projekte, unter anderem Donum Vitae in Sigmaringen, BUKI in Bad Saulgau, das Frauenschutzhaus in Biberach und den „Blauen Bus“, ein mobiles Jugendzentrum im Oderbruch. Als Präsidentinnenprojekt hat Frau Löffler u.a. die Tansania–Hilfe der Kolpingfamilie Ertingen bestimmt. Am Ende des Jahres ist auch ein „Sternenmarsch“ aller umliegenden Serviceclubs geplant, der vor einigen Jahren schon einmal erfolgreich durchgeführt wurde.

Höhepunkt des Jahres wird zweifellos die Jubiläumsfeier zum 20–jährigen Bestehen des Clubs im September in Sigmaringen sein, an dem auch die beiden Partnerclubs aus Italien (Trento) und Frankreich (Nîmes) mit 40 Personen teilnehmen werden. Frau Löffler bedankte sich sehr herzlich bei ihrer Vorgängerin, Antje Scherer aus Sigmaringen, dann wurde die Ämterkette übergeben und der neue Vorstand präsentierte sich, während Schüler der Jugendmusikschule Bad Saulgau das festliche Programm umrahmten.