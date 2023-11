Adventsausstellung in Bachhaupten ein Ort der Begegnung

Auch in diesem Jahr war die Adventsausstellung von „klein aber fein Iris Design“ am ersten Adventswochenende wieder eine Besuchermagnet. Rund um den Klosterhof waren Parkplätze Mangelware und in beiden Ausstellungsräumen herrschte reges Treiben, wo sich die überwiegend weiblichen Besucherinnen von den Ideen zur Gestaltung im Advent und Weihnachten inspirieren ließen. Iris Mühl hatte wieder mal eine attraktive Ausstellung mit Adventlichem und Weihnachtlichem, wie Adventskränze und Kerzengestecke aus dem eigenen Atelier und weihnachtliche Deko zusammengestellt. Bei Selbstgebackenem, Punsch und Glühwein war dies aber auch ein Ort der Begegnung, der von den Gästen gern und viel genutzt wurde. Eine feste Tradition ist auch, dass ehemalige Sängerinnen der Mädchenkantorei als Ensemble „Vocalissimo“ auftreten, um mit klassischem, vorweihnachtlichem Gesang die Besucher einzustimmen aber auch Spenden zu sammeln. „Tochter Zion freue dich“, „Maria durch ein Dornwald ging“ und „Advent ist ein Leuchten“ waren die musikalischen Leckerbissen, mit denen das Quartett in wechselnder Besetzung an beiden Tagen bewies, dass die Gesangsbildung von Waltraud Marschall nachwirkt. Sie öffneten damit nicht nur die Herzen der Besucher sondern auch die Geldbeutel, so dass am Ende zusammen mit dem Erlös, aus dem Verkauf der Getränke und Happen ein ansehnlicher Betrag dem Hospiz Johannes in Sigmaringen, deren Leiterin Hildegard Burger ebenfalls unter den Besuchern war, zu Gute kommen wird.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.