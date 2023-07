Abwechslungsreicher Musik–Cocktail bei der SommerSerenade

Gut 200 Zuhörer aller Altersklassen folgten am vergangenen Sonntag der Einladung der Stadtkapelle zur SommerSerenade in den Probelokalgarten aus Anlass des 50–jährigen Jubiläums des Landkreises Sigmaringen.

Bei idealem Sommerwetter servierten die spielfreudigen Musikerinnen und Musiker ihrem Publikum einen bunten musikalischen Cocktail von Polka bis Pop und sorgten mit ihren Darbietungen eine gute Stunde lang für kurzweilige Unterhaltung. Zwischen den Stücken demonstrierte Dirigent Dr. Ralf Uhl seine Entertainer–Qualitäten und sorgte mit launigen Ansagen für ausgelassene Stimmung und eine lockere Atmosphäre.

Beim einen oder anderen kühlen Getränk bot der Probelokalgarten anschließend noch so manche Gelegenheit für kommunikative Begegnungen. Bereits in zwei Wochen ist der Probelokalgarten wieder Schauplatz einer Stadtkapellen–Veranstaltung. Am Samstag, 5. August, heißt es Bühne frei für den traditionellen RockHock, ab 18 Uhr mit dem Musikverein Weithart und ab 20 Uhr mit der Cover–Rockband „Pentomino“.