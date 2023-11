Abteilungen Gutenstein und Sigmaringen üben gemeinsam

Die Abteilungen Gutenstein und Stadt der Feuerwehr Sigmaringen haben eine technische Einsatzübung mit Verletztenrettung aus verunfallten Fahrzeugen an der Einmündung des Gehrenwegs in die Lindenstraße in Gutenstein bei Dunkelheit durchgeführt. Ausgangslage: Ein Radfahrer biegt aus dem Gehrenweg vorfahrtsberechtigt in die Lindenstraße. Der Fahrer eines Traktors mit Scheibenegge fährt auf der Lindenstraße, sieht den Radler zu spät und überrollt diesen. Hinter dem Traktor fährt ein Auto, das zu spät bremst und erst unter der Scheibenegge zum Stehen kommt. Der Fahrer eines weiteren Fahrzeugs, das hinter dem Radfahrer fährt, verwechselt vor Schreck Bremse mit Gas und fährt über die Einmündung in einen Gartenzaun. Die Türen beider Autos lassen sich nicht mehr öffnen.

Nach der Alarmierung rückten zunächst alle drei Gutensteiner Fahrzeuge aus, von Sigmaringen wurde dann der Rüstzug, drei Fahrzeuge und zwei Führungsfahrzeuge, nachgefordert. Mit einer großen Rettungsöffnung auf der Fahrerseite mit Scherer und Spreitzer konnten die verletzten Personen aus dem einen Auto gerettet und der Helfer vor Ort Gruppe (HvO) Gutenstein übergeben werden. Nachdem das Ackergerät am Traktor abgestützt und gesichert war, konnte auch der verletzte Radfahrer gerettet werden. Gleichzeitig schnitten Kameraden der Gutensteiner Wehr an dem anderen Fahrzeug eine große Rettungsöffnung frei und nahmen auch das Dach des Fahrzeugs ab. So konnten die drei verletzten Personen mit Hilfe eines Spineboards (Rettungsbrett) gerettet werden.

Insgesamt nahmen etwa 30 Kameraden aus Sigmaringen, 22 aus Gutenstein und vier von der HvO Gruppe an der Übung teil. Sechs Nachbarn stellten sich freundlicherweise als Statisten für die Verletztendarsteller bereit. Ausgearbeitet wurde die Übung vom Gutensteiner Abteilungskommandanten Werner Kleiner und seiner Stellvertreterin Daniela Stroppel. „Wir sind mit der Ausführung sehr zufrieden“, stellte Kleiner fest, „und können ein positives Resümee ziehen. Insgesamt war die Zusammenarbeit Gutenstein, Sigmaringen und HvO hervorragend.“ Auch Kommandant Sven Glatter zeigte sich zufrieden: „Eine schöne Einsatzlage wurde vorbereitet, die beteiligten Abteilungen haben die technische Rettung vorbildlich durchgeführt. Die Übung zeigt das gute Miteinander in der Feuerwehr Sigmaringen, um so dem Wohl der Bürger an 365 Tagen im Jahr zur Verfügung zu stehen.“