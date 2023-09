Absolventinnen und Absolventen des RFSO gehen ihren Weg

Schon zwei Monate ist es nun her, dass unsere AbschlussschülerInnen aus dem vergangenen Schuljahr 22/23 erfolgreich ihre Abschlussprüfungen für ihren Haupt– beziehungsweise Realschulabschluss absolvierten.

„Ihr habt den Schlüssel für eure Zukunft nun in der eigenen Hand — schließt mit ihm mutig jede Tür auf und geht hindurch…“ — so oder so ähnlich heißt es doch so oft in den Abschlussreden der SchulleiterInnen bei den Abschlussfeiern.

Gesagt getan — unsere nun ehemaligen SchülerInnen gehen selbstbewusst und mutig weiter ihren Weg und wissen dabei schon ziemlich genau, wie es weitergeht. So starten neun SchülerInnen direkt mit einer Ausbildung als VerfahrensmechanikerInnen, Koch/Köchin, PferdewirtIn, FachwirtIn für Lagerlogistik, Pflegekraft, ErzieherIn und als Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r. Weiter besuchen fünf unserer Absolventinnen und Absolventen die Berufsfachschule, um die Berufe des Zerspanungstechnikers, Maschinen– und Anlagenführers, der Apothekerin, des Metalltechnikers und des Schreiners/der Schreinerin zu ergreifen.

Sechs unserer ehemaligen SchülerInnen besuchen nun die einjährige Berufsfachschule und das Berufskolleg in den Fachbereichen Gesundheit und Pflege, Sozialpädagogik sowie mit einem kaufmännischen Schwerpunkt. Mit sozialem Einsatz möchten sich fünf SchülerInnen im Rahmen eines FSJ für ein Jahr in verschiedenen sozialen Einrichtungen einbringen.

Die letzten fünf Absloventen und Absolventinnen im Bunde „drücken weiter die Schulbank“. Motiviert wollen sie jeweils noch höhere Bildungsabschlüsse erreichen. So bleiben uns zwei SchülerInnen noch erhalten. Sie gehen bei uns am RFSO den direkten Weg vom Hauptschul– zum Realschulabschluss, drei machen sich an beruflichen Gymnasien nun auf in das Abenteuer Abitur!

Liebe Absolventinnen und Absolventen des RFSO — uns bleibt nur nochmal zu sagen: Wir sind stolz auf euch und wünschen euch auf eurem weiteren Weg nur das Beste! Seid mutig, glaubt an euch, freut euch auf jedes Abenteuer, das da nun auf euch wartet und denkt immer daran: Ihr könnt alles schaffen, was ihr wollt! Wir freuen uns, euch mal wieder zu sehen.