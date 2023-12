Abschlussfeier der kaufmännischen Berufsschule

Am 13. Dezember fand in feierlichem Rahmen die Abschlussfeier der Absolventinnen und Absolventen der Ausbildungsberufe, Industriekaufmann/-frau, Einzelhandelskaufmann/-frau und Bankkaufmann/-frau der Kaufmännischen Berufsschule der Ludwig-Erhard-Schule Sigmaringen in Anwesenheit der stellvertretenden Schulleiterin Sandra Göggel, Abteilungsleiter Matthias Weber sowie den Klassen-/und Fachlehrer/-innen unter musikalischer Begleitung seitens Katharina Burger und Sebastian Benkler statt. Insgesamt 22 Absolventinnen und Absolventen durften ihren gelungenen schulischen Abschluss feiern.

Herr Weber wies in seiner Ansprache zu Beginn der Feier darauf hin, dass man nicht immer von Anfang an wisse, wohin die Reise gehen werde. Es sei wie beim Stricken: Wir fügten eine Masche zur anderen hinzu und steigerten uns immer weiter, bis ein Muster erkennbar werde. Dies alles erfordere Geduld und mitunter sogar Anstrengung, doch auch kleine Erfolge auf dem Weg bedeuteten Fortschritt. Der letzte Schritt zum Abschluss, die Prüfung vor der Industrie- und Handelskammer (IHK) stünde zwar noch aus, aber die schulische Abschlussprüfung stellt bereits einen wichtigen Schritt dar. Die Ausbildung selbst bereitet vor und schafft Motivation für Neues. Nun gelte es, weitere Fortbildungsmöglichkeiten zu nutzen um dem Muster eine weitere Masche hinzuzufügen. Auch Frau Mayer von der Hohenzollerischen Landesbank in Sigmaringen sprach in ihrer Rede den Absolventinnen und Absolventen ein großes Lob für ihre Leistungen aus. Die hervorragenden Ergebnisse der Prüflinge spiegeln sich in der hohen Zahl an ausgesprochenen Preisen und Belobigungen wider. Für besondere Leistungen im Bereich der beruflichen Ausbildung erhielt Sophia Strigel den Preis der Landrätin Frau Stefanie Bürkle, der mit 50 Euro dotiert ist. Zehn Prüflinge erwarben darüber hinaus das KMK-Fremdsprachenzertifikat Englisch, das ihnen sicherlich noch eine weitere Möglichkeit der zukünftigen beruflichen Orientierung bietet.

Zum Abschluss der Feier gab Herr Weber den Berufseinsteigern seine besten Wünsche für die Zukunft mit auf den Weg und dankte allen am Schulleben beteiligten für ihren Einsatz.

Preise wurden ausgesprochen für: Zühre Keskiner, Leona Laplace, Jule Fugel (Bank); Maximilian Wittwer (Einzelhandel), Sophia Strigel (Industrie). Belobigungen erhielten: Patrick Ströhle, Dennis Hiller (Bank).