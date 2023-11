Abschlussfahrt führt nach Berlin

Eine Reise nach Berlin, die den Schülerinnen und Schülern der zehnten Klassen des Walter Knoll Schulverbundes Bad Saulgau noch lange in Erinnerung bleiben wird, fand in der Woche nach den Herbstferien statt. Am Montag ging es frühmorgens los und die Hauptstadt Deutschlands wartete mit ihrer reichen Geschichte, den faszinierenden Sehenswürdigkeiten und ihrer pulsierenden Atmosphäre auf die über 50 Schülerinnen und Schüler mit ihren sechs begleitenden Lehrkräften. Nach einer langen Busfahrt wurden am Abend erste Erkundungstouren von den Schülerinnen und Schülern unternommen. Die weiteren Tage der Abschlussfahrt waren gefüllt mit kulturellen Erlebnissen, in denen sich die geschichtlichen und politischen Dimensionen Berlins von ihrer besten Seite zeigten. Abseits vom Pflichtprogramm fand sich aber auch genügend Zeit zur freien Verfügung für die Schülerinnen und Schüler. Neben einer Stadtrundfahrt im Bus durch die ehemals geteilte Stadt war auch der Besuch des Bundestags und das Miterleben einer Plenardebatte ein Highlight im Programm.

An den Gedenkstätten zur Berliner Mauer und der ehemaligen Stasi-Untersuchungshaftanstalt Hohenschönhausen, in den „Berliner Unterwelten“ sowie am Checkpoint Charlie wurde der Geschichtsunterricht aus dem Klassenzimmer lebendig. Das „Berlin Dungeon“ zeigte die Geschichte Berlins von einer anderen, gruseligen Seite. Am meisten von den Schülerinnen und Schülern entgegengefiebert wurde aber sicherlich dem Besuch der Schülerdisco Matrix. In den Abendstunden wurden außerdem Theateraufführungen besucht und die vielfältigen kulinarischen Spezialitäten getestet. Nach fünf ausgefüllten Tagen, die wie im Flug vergingen, kehrten alle am Freitag spätabends wieder wohlbehalten nach Bad Saulgau zurück.

Die Abschlussfahrt nach Berlin wird den Schülerinnen und Schülern nicht nur als eines der letzten Kapitel in ihrer Schulzeit in Erinnerung bleiben. Die Erlebnisse und Eindrücke werden sie sicherlich in ihrem weiteren Leben an diese unvergessliche Zeit zurückdenken lassen.