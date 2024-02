Oldie Computer-Stammtisch in Aach-Linz

Portable Anwendungen sind das Schwerpunktthema beim nächsten Oldie-Computer-Stammtisch am Freitag, 8. März, von 9.30 bis 11.45 Uhr im TSV-Heim in der Sahlenbacher Str. 15 in Aach-Linz. Derartige Tools empfiehlt Senior-Internet-Helfer Heinz Kraus seit seinen Anfängen als ehrenamtlicher Helfer. Er nennt Sie laut Pressemeldung der Veranstalter liebevoll „PApps“ (portable Applikationen) und empfiehlt „PApps statt APPs“.

Als Vorteile preist er die kostenlose Nutzung, ohne Registrierung, ohne Anmeldung, ohne Angabe persönlicher Daten, sowie ohne Installation auf jedem Windows-Rechner an. Idealerweise laufen die Anwendungen sogar über einen USB-Stick an unterschiedlichen Rechnern. Einige Tools sind selbsterklärend, für andere hat Kraus teilweise ausführliche und aktuelle Schritt-für-Schritt-Anleitungen und/oder Bildprotokolle erstellt. Über 30 Tools hat Kraus mit sauberen Downloadmöglichkeiten, Hinweisen zu seinen und fremden Anleitungen und/oder Erklärvideos im Internet aufgelistet.

Wer selbst PC-Probleme, Fragen oder Wünsche hat, erreicht den Helfer Heinz Kraus direkt über Telefon 07570/1358 oder per Mail: [email protected]