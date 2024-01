Computer-Stammtisch ehrt Jubiläumsgäste

37 Gäste sind trotz kritischem Winterwetter Mitte Januar zum Computerstammtisch in Aach-Linz gekommen, darunter auch der 3777. Gast beim 94. Stammtisch seit 2014. Gemeinsam mit den 126 Stammtischen beim Netzwerk 50 plus in Pfullendorf durfte Senior-Internet-Helfer Heinz Kraus laut Pressemitteilung auch die Gäste 5999 bis 6000 und 6001 begrüßen und den Jubiläumsgästen ein kleines Präsent überreichem.

In seiner Statistik verwies Kraus auf den stark angestiegenen Altersschnitt der Teilnehmer. Vor Corona lag dies noch bei 69,8, inzwischen bei 73,3 Jahren. Mindestens ein Drittel davon sind Frauen teilte Kraus mit, er würde sich über neue und jüngere Gäste freuen. Und so langsam möchte er auch gerne einen Nachfolger für sich selbst finden und einarbeiten.

Der nächste Computer-Stammtisch findet am Freitag, 9. Februar, von 9.30 bis 11.45 im TSV-Heim in der Sahlenbacher Straße 15 in Aach-Linz statt. Dabei geht es um die Sicherheit, zum Beispiel ärgerliche Kettenbriefe bei Whatsapp, das Streamen vom PC, Tablet oder Handy auf den großen Wohnzimmer-TV sowie die neue Generation der portablen Freeware „4kVideodownloader“, um das Sichern von Mails und um die Umstellung von Windows 10 auf Windows 11.

