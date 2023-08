93 Minis reisen zehn Tage durch die Zeit

Die Ministranten aus St. Johann und St. Fidelis begaben sich in diesem Jahr auf eine abenteuerliche Zeitreise nach Tulfes, einem kleinen Ort nahe Innsbruck.

Zehn Tage lang galt es unter dem Motto „Von Epoche zu Epoche, Sascha Heidi Aggu Jorge, jeden Tag ’ne neue Zeit, die Frage ist, seid ihr bereit?“ ein bunt gemischtes Programm auf die Beine zu stellen. Mit den Personen Sascha, Heidi, Aggu und Jorge sind der Fitness Influencer Sascha Huber, Modelikone Heidi Klum, Sänger Ski Aggu und TV–Star Jorge Gonzales gemeint, welche von vier Leitern repräsentiert wurden. Die 63 Teilnehmer und 25 Leiter reisten jeden Tag, gemeinsam mit Sascha, Heidi, Aggu und Jorge, in eine neue Zeit, unter anderem in die Epoche des antiken Griechenlands, das alte Ägypten oder in die Zeit des Mittelalters. Passend zu diesen Epochen gab es ein buntes Programm mit verschiedenen Aktionen. Ein Highlight dieses Jahr war der Ausflug in die Area 47, ein Adrenalin–Wasser Park, welchen die großen Teilnehmer besuchten. Zu den weiteren Highlights gehörte auch die wunderschöne Wanderung durch die Berge Österreichs, das Batiken von T–Shirts, das Baden Gehen im Freibad sowie einige Geländespiele.

Selbstverständlich kam die Verpflegung der hungrigen 93–köpfigen Lagermeute auch nicht zu kurz! Johannes Bach, Silke Böhler, Birgit Fischer, Stefan Huthmacher und Moni Huthmacher kochten uns zehn Tage lang ein Gourmet–Essen vom Feinsten, welches sogar die nächtlichen Hungerattacken nicht außen vor ließ. Ein großes Dankeschön gilt auch an Tobias Hirlinger und Leo Korn–Amann, welche uns als Oberleitung ein unvergessliches Lager ermöglichten. Ein weiteres Dankeschön gilt auch an unseren Pfarrer Ekkehard Baumgartner, der sich das ganze Jahr für uns Minis einsetzt und jedes Jahr am Großteil des Lagers dabei ist. Die Vorfreude auf das nächste Lager ist schon geweckt, und der Banner wird so sicher sein wie noch nie.