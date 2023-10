77 Reiter starten in acht Wettbewerben

Wie im vergangenen Jahr fand am 3. Oktober auf den Reitplätzen des Reit- und Fahrvereins ein Reitertag statt. 77 Reiter (125 Prüfungsstarts) traten in acht Dressur- und Springwettbewerben bis zur Klasse A gegeneinander an.

Eines der Highlights auch in diesem Jahr war der Führzügelwettbewerb mit separater Kostümwertung für die kleinsten Reiter. Nicht nur die Zuschauer, auch die Richterinnen waren sehr angetan von den kreativen Kostümen. Zum Abschluss des Tages stieg der Stimmungspegel während des Jump and Run-Wettbewerbs, bei der eine reitende Person einen Parcours zu Pferd bewältigte und ein Läufer/ eine Läuferin am Boden im Sprinten im Slalom und über Hindernisse ihr Können unter Beweis stellen musste.

An die Platzierten aller Prüfungen wurden neben den Vereinsschleifen hochwertige Sachpreise übergeben. Außerdem durften sich alle Teilnehmer über ein Teilnehmergeschenk freuen. Für das leibliche Wohl der Zuschauer sorgten die fleißigen Vereinsmitglieder, welche bereits Tage zuvor im Einsatz waren, um das Wettbewerbsgelände auf Vordermann zu bringen.

Die Vorstandschaft bedankt sich bei allen Teilnehmenden, den Richterinnen, ebenso den Zuschauenden, dem DRK, den Fotografinnen, den Spendern und Spenderinnen und vor allem den Helfern und Helferinnen!

Die Sieger der einzelnen Prüfungen: Reiter-Wettbewerb Schritt-Trab-Galopp, Gruppe 1: Ida Diesch, RV Fulgenstadt. Reiter-Wettbewerb Schritt-Trab-Galopp, Gruppe 2: Mia Diesch, RV Fulgenstadt. Reiter-Wettbewerb Schritt-Trab-Galopp, Gruppe 3: Theresa Henzler, RG Baindt. Dressur-Wettbewerb E: Maya Gissa, RFV Herbertingen. Dressur-Wettbewerb A: Tatjana Knaus, RFV Hohentengen. Kostüm-Führzügel-Wettbewerb, Gruppe 1: Lea Reutter, RV Fulgenstadt. Kostüm-Führzügel-Wettbewerb, Gruppe 2: Klara Wehner, RFV Pfullendorf. Kostüm-Führzügel-Wettbewerb, Gruppe 3: Lisa Straßer, RFV Zollenreute. Springreiter Wettbewerb: Nick Binder, RSG Birkeschbach-Ittenhausen. Stilspring Wettbewerb 80 cm: Nina Schenk, RV Fulgenstadt. Stilspring Wettbewerb 95 cm: Julika Sauter, RFV Fronhofen. Jump and Run Wettbewerb: Mira Scholtyssek & Julian Lottar, RFV Hohentengen.