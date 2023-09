71 neue Schüler*innen starten an der Michel-Buck-GMS

Am 12. Septmeber versammelten sich Eltern, Lehrkräfte und Schüler*innen anlässlich der Aufnahmefeier der 5. Klasse in der Alemannenhalle in Herbertingen. Die Michel- Buck- Gemeinschaftsschule startet mit drei fünften Klassen ins neue Schuljahr 2023/24.

Nach der musikalischen Eröffnung durch die Schulband der Klassenstufe 6 mit dem Lied „Applaus, Applaus“ unter der Leitung von Michael Haag, ergriff Rektor Markus Geiselhart das Wort und begrüßte die 71 neuen Schülerinnen und Schüler sowie deren Familien. In seiner Ansprache betonte er die Wichtigkeit eines positiven Umgangs mit Fehlern. Markus Geiselhart erklärte, dass Fehler ein natürlicher Bestandteil des Lernens und Lebens seien. Jeder mache Fehler, und das sei keine Schwäche, sondern eine Gelegenheit zum Wachsen und Lernen. Er ermutigte die Schülerinnen und Schüler dazu, keine Angst vor Fehlern zu haben, sondern diese als Chance zu sehen, um besser zu werden. „Wir alle machen Fehler, und das ist völlig in Ordnung“, sagte Rektor Geiselhart. „Was zählt, ist, wie wir mit diesen Fehlern umgehen. Sie tragen zur Persönlichkeitsentwicklung bei und können zu wertvollen Helfern werden.“

Im Anschluss zeigten die Schulsozialarbeiterinnen Simone Igel und Linda Beyer vom Haus Nazareth einen Film über die Schule. Dieser wurde von Schülerinnen und Schülern der Gemeinschaftsschule im Fach „Gemeinsam Persönlichkeiten stärken“, kurz GPS, für die Fünftklässler*innen produziert, um ihnen einen Einblick in ihre zukünftige Lernumgebung zu geben.

Der Herbertinger Bürgermeister Magnus Hoppe wünschte den Fünftklässer*innen Glück, Freude und Durchhaltevermögen für das neue Schuljahr an der Michel- Buck- Gemeinschaftsschule. „Das besondere an der Gemeinschaftsschule ist, dass die Schulkarriere des Kindes nicht vorgezeichnet ist, denn den Kindern sind alle Möglichkeiten auf dem Weg zum Schulabschluss noch offen“, so der Magnus Hoppe in seiner Rede.

Wünsche gab es auch von den ehemaligen Fünftklässler*innen. Sie überreichten den neuen Schülerinnen und Schülern jeweils einen Wunsch, der symbolisch an einen Baum gehängt wurde. Nach dem Lied „Liebe siegt“, gespielt von der Schulband, gingen die Fünftklässler*innen mit ihren Klassenlehrkräften Nathalie Hussong- Wendorf, Andreas Lüttke und Florian Goerigk in ihre Klassenzimmer und starteten von dort in die Kennenlernwoche, die unter anderem eine Schulrally beinhaltet.