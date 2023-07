60 begeisterte Kinder beim Fußballcamp

Fußball, Sonne und ganz viel Spaß — unter diesem Motto darf das zweite Fußballcamp des FC 1911 zusammen mit dem TSV Sigmaringendorf beschrieben werden. Insgesamt 60 Kinder nahmen das Angebot auf dem Schulsportplatz in Krauchenwies wahr. Und sie wurden dabei nicht enttäuscht.

Von Freitag bis Sonntag kümmerten sich insgesamt 15 Betreuer um die fußballerische Weiterentwicklung der Nachwuchskicker rund um Krauchenwies, Hausen, Göggingen und Sigmaringendorf. Neben ganz viel Fußball wurde den Kindern zahlreiche Spielmöglichkeiten in der frischen Luft geboten. Und auch die Übernachtung in der Schulsporthalle war für die Kids ein spannendes Erlebnis. Für das kulinarische Wohl der Kinder wurde bestens gesorgt. Nach den jeweiligen Trainingseinheiten schöpften die Kinder beim gemeinsamen Essen wieder Kraft für die nächsten Einheiten.

Nach zwei kraftraubenden und schönen Tagen bestand dann am Sonntag zum Abschluss des Camps die Möglichkeit, das DFB–Fußballabzeichen abzulegen. Hier zeigte sich, dass sich die Mühen der letzten beiden Tage gelohnt hatten, denn alle Teilnehmer bestanden am Ende des Camps das begehrte Abzeichen mit hervorragenden Leistungen. Als Erinnerung an zwei schöne Tage erhielten alle Teilnehmer zum Abschluss ein hochwertiges Trainingsshirt, das gleich angezogen und wohl an diesem Tag nicht mehr ausgezogen wurde.

Als dann der Trubel sich gelöst hatte und das Team um Jugendleiter Manuel Schock die Tage Revue passieren ließen, wurden schon die Pläne für das Fußballcamp 2024 geschmiedet. Der FC 1911 und der TSV Sigmaringendorf danken ihren Betreuern für das unglaubliche Engagement!