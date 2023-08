56 Kinder auf Festspiel–Tour in Langenargen

Für 56 Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte und Begleitpersonen war der Besuch des Sommertheaters in Langenargen ein besonderes Erlebnis. Im Rahmen der Lagenargener Festspiele, die in diesem Jahr mit zwei Klassikern auf der Bühne am Bodensee aufwarten, konnten sie das bekannte Familienstück „Der Räuber Hotzenplotz“ von Otfried Preußler mit Spannung verfolgen. Das Hohentengener Bauunternehmen Löffler als Hauptsponsor der Festspiele hatte dazu eingeladen und den Schülerinnen und Schülern damit eine große Freude bereitet.

Drei Schulklassen der Grundschule Tettnang–Kau machten sich auf den Weg nach Langenargen. Gespannt verfolgten sie, die Lehrkräfte und Begleitpersonen sowie Lena Scherer und Anika Möller vom Hohentenger Bauunternehmen das zweistündige, spannende und auch abenteuerlustige Theaterstück. Es rief bei allen Begeisterung hervor. Das war auch auf das professionelle Theaterensemble zurückzuführen. Es war die perfekte Unterhaltung, bei der Spannung, Humor und eine entsprechende musikalische Untermalung ein facettenreiches Schauspiel ergaben.

Danach hatten sich die Schüler etwas Entspannung verdient. Mit Unterstützung des Seehotels „Seeperle“ in Langenargen wurden sie mit Butterbrezeln und Getränken versorgt. Anschließend durften sie sich auf einem Spielplatz am schönen Bodenseeufer austoben. Gegen 14 Uhr wurde dann die Heimreise angetreten. Für Geschäftsführer Manfred Löffler war es als Hauptsponsor der Langenargener Festspiele wichtig, Kindern aus der Region einen schönen Ausflugstag, gepaart mit spannender Unterhaltung, zu bescheren.

Das Hohentenger Bauunternehmen ist seit über 25 Jahren in der Region Bodensee–Oberschwaben als Bauunternehmen und Bauträger tätig.