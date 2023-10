50 Jahre Sportfischerverein Ostrachtal

Quicklebendig, gut aufgestellt und für die Zukunft gut gerüstet ist der Sportfischerverein Ostrachtal. Diese These untermauerte der Festabend anlässlich des 50-jährigen Jubiläums.

Gut gefüllt war die Buchbühlhalle, darunter bemerkenswert viel junge Gesichter. Unter der jungen Generation auch die neue Bürgermeisterin Lena Burth, für die dieser Abend die Premiere bei einem Vereinsfest war. Sichtlich ob der guten Resonanz erfreut, konnte der Vorsitzende Ludwig Rundler unter den Mitgliedern und Angelfreunden benachbarter Vereine neben der Bürgermeisterin die Geschäftsführerin des Landesfischereiverbandes Karin Nowak, den Kreis- und Bezirksvorsitzenden Ernst Retz und den langjährigen Bürgermeister Christoph Schulz, diesmal als Vorstandsmitglied des LFVBW begrüßen.

„Das Projekt Nachnutzung unserer Baggerseen in Jettkofen wird uns in den nächsten Jahren beschäftigen, deswegen zählen wir auf Sie, Frau Bürgermeisterin“ war dann auch der erste Eintrag in den Wunschzettel für die Bürgermeisterin. Diese gratulierte in ihrem Grußwort zum Jubiläum der Sportfischer die mit 237 Mitgliedern zu den mitgliederstärksten Vereinen der Gemeinde gehören. Mit der humorvollen Anmerkung „Angeln ist die einzige Philosophie, von der man satt wird“ wünschte sie dem Verein eine weitere gute Entwicklung und den Mitgliedern allzeit „Petri Heil“.

Die Rolle des Chronisten übernahm an diesem Abend der frühere Vorsitzende Johann Rieg, der in launigen Worten und mit Anekdoten gespickt, die 50 Jahre seit der Gründung im Jahre 1973 Revue passieren ließ. Bei einem Jubiläum gilt es auch die Menschen zu ehren, die mit zum Gelingen als Funktionäre beigetragen haben.

Mit dem Silbernen LFVBW-Ehrenzeichen zeichnete der Bezirksvorsitzende Ernst Retz für besondere Verdienste in der Vereinsführung Georg Baur, Norbert Knoll, Alfred Krall Horst Luzecki, Johann Rieg, Lucia Rundler und Ludwig Rundler aus. Diese Ehre wurde auch den drei Gründungsmitgliedern Helmut Ferrari, Helmut Senn und Karl-Hugo Strobel zuteil, die sich außerdem noch über die Goldene Ehrennadel des Vereins freuen durften.

Ein gemeinsames Essen, fein zubereitet und serviert von dem ARGE-Team, eine wohlbestückte Tombola mit tollen Preisen und beste musikalische Unterhaltung durch den „Kehlbach Express“ rundete diesen sympathischen und kurzweiligen Jubiläumsabend ab.