47 Jahre im gleichen Unternehmen

Schon bevor Hildegard Stauß 1976 als hauptamtliche Mitarbeiterin ihre Tätigkeit in der Verwaltung des DRK Kreisverbands Sigmaringen begann, engagierte sie sich beim DRK in ihrer Freizeit als Aushilfskraft. Zu damaliger Zeit bestand die Geschäftsstelle aus zwei Mitarbeiterinnen und dem Geschäftsführer. Dies führte dazu, dass Frau Stauß in allen Bereichen der Verwaltung aktiv eingesetzt war. Darüber hinaus begleitete sie Fahrten im Krankentransport und bei Verlegungen.

Im Jahre 1986 wurde erstmalig ein EDV gestütztes System eingeführt, welches sie maßgeblich in ihren Bereichen etablierte und für die Umsetzung und korrekte Anwendung verantwortlich war. Mit dem stetigen Wachstum des DRK Kreisverbands Sigmaringen übernahm Frau Stauß Aufgaben in der Buchhaltung. Dieser Abteilung ist sie bis zu ihrem Ausscheiden treu geblieben. Durch ihre fast fünf Jahrzehnte lange Tätigkeit hat sie ein immenses Wissen und einen großen Erfahrungsschatz erlangt. Jederzeit konnte man sie fragen und auf ihre Erinnerungen zurückgreifen. In der gesamten Zeit ihrer Tätigkeit war ihre Loyalität und ihr Engagement von unschätzbarem Wert.

An ihrem letzten Arbeitstag wurde sie im Rahmen einer Feierstunde verabschiedet. Neben Geschenken aus dem Kreis der Mitarbeitenden erhielt Frau Stauß für ihre besonderen Verdienste die Henry-Dunant-Auszeichnung und Ehrenurkunde des DRK Kreisverbands Sigmaringen durch Präsidentin Claudia Wiese überreicht.