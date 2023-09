Vor kurzem feierte der TC Bingen 40 Jahre Tennis in Bingen. Vorsitzender Wolfgang Tritschler konnte viele Mitglieder, Ehrenmitglieder, Vertreter einiger Vereine von Bingen, Vertreter der Nachbartennisclubs, Sponsoren, Gemeinderäte und Bürgermeister Jochen Fetzer begrüßen. Bei der Totenehrung wurde an die verstorbenen Mitglieder gedacht.

In seiner Ansprache verwies der Vorsitzende auf die Gründungszeit 1983 und danach. Seit der Gründung liefen über 900 Mitglieder durch den Verein. Viele Männer und Frauen, aber auch Jugendliche haben den Verein bis heute zu dem gemacht, was er heute ist. In den 40 Jahren konnte der Verein auf viele Erfolge zurückblicken.

Weiterhin wurde auf die Wichtigkeit der Jugendarbeit hingewiesen. Ohne Jugend wird ein Verein nicht überleben können. Er dankte auch den Sponsoren und Gönnern des Vereines, ohne dessen Unterstützung kaum ein Verein finanziell existieren könnte.

Bürgermeister Fetzer betonte in seiner Ansprache die Wichtigkeit im Ehrenamt. Nur wenn sich genügend Männer, Frauen und Jugendliche zur Mitarbeit erklären, können die Vereine überleben und das ganz wichtige gesellschaftliche Element Verein fortführen. Auch auf das wichtige Element der sportlichen Bewegung wurde eingegangen.

Danach überreichte der Bürgermeister ein Gastgeschenk der Gemeinde und verlieh dem Vorsitzenden in Würdigung langjähriger Verdienste im Ehrenamt die Ehrennadel des Landes Baden-Württembergs.

Anschließend zeichnete der Vorsitzende die Gründungsmitglieder Albrecht Widmer, Wilfried Schirmer und Siegfried Gauggel mit der seltenen Ehrennadel des Tennisclubs in Gold (40 Jahre) aus.

Tagsüber wurde mit den Nachbarvereinen SPG Inneringen/Hett./V’stadt, TC Neufra und TC Harthausen der alljährliche Alb-Lauchert-Cup ausgespielt. Jeweils drei Damen-, Herren-, und Mixed-Doppel beanspruchten die Spieler. Zum 40. Geburtstag machte sich der TC Bingen mit dem Gewinn des Wanderpokals das beste Geschenk. Sportwart Peter Mentner überreichte den Pokal unter großem Applaus der Vertreterin des TC Bingen. Bei den Platzierungen folgten der TC Harthausen, SPG Inneringen/Hett./V’stadt und TC Neufra.

Nach dem offiziellen Teil wurden die Gäste durch die Kath. Frauengemeinschaft mit einem tollen Buffet und Ausschank bewirtet. Dafür dankte der Vorsitzende den Frauen.