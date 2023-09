39 Kinder läuten ihre Schullaufbahn ein

Am Donnerstag, 14. September, läuteten 39 Erstklässler an der Lilly-Jordans-Schule in Herbertingen ihre Schullaufbahn ein. Nach einem bunten Rahmenprogramm durfte jedes Kind durch einen schön geschmückten Bogen laufen und eine daran befestigte Glocke zum Klingen bringen. Mit ihren Klassenlehrerinnen Susanne Barz und Marianne Geiselhart ging es dann für die erste Unterrichtsstunde in das Klassenzimmer. Fotos: Priska Spohn

(Foto: Priska Spohn )