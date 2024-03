30. Vereinstischtennisturnier des SV Ölkofen

Nach langjähriger Pause ließen die Fussballer des SV Ölkofen eine alte Tradition wieder aufleben und brachten etwas Abwechslung in die Vorbereitung zur Rückrunde und veranstalteten bereits zum 30. Mal ein Vereinstischtennisturnier. Im Dorfgemeinschaftshaus in Ölkofen trafen sich 40 Spieler und Spielerinnen um sich an der grünen Platte zu messen.

Erfreulich war dass sich auch etliche Jugendspieler beteiligten um den Brauch, den einst ihre Grossväter im ehemaligen Gasthaus Pfauen in Ölkofen begannen, fortzuführen. Später spielte man dann in der alten Schulturnhalle in Hohentengen und in jüngster Vergangenheit dann im Dorfgemeinschaftshaus in Ölkofen.

Es wurden insgesamt 58 Spiele ausgetragen. Nach der 1. Runde und einer folgenden Verliererrunde, so dass jeder Teilnehmer mindestens 2 Spiele zu bestreiten hatte, wurden im K.o.-System die Endspielteilnhemer ermittelt. Nach teilweise sehr spannenden und hochklassigen Spielen erreichten schliesslich Christoph Rauch und Tobias Hack das Finale. Christoph Rauch setzte sich in diesem auf hohem Niveau stehenden Endspiel letztendlich durch. Bei den Damen konnte widerum Tanja Speh ihre Klasse beweisen und verteidigte ihren Pokal, den sie bereits beim letzten Mal gewonnen hatte.

Alfons Rist konnte bei der Siegerehrung den Wanderpokal und diverse Sachpreise übergeben.

Endplatzierungen, Herren: 1.Christoph Rauch; 2. Tobias Hack; 3. Jörg Briemle; 4. Claudio Lutz;

Damen: 1. Tanja Speh; 2. Selina Rauch; 3. Nicole Schlegel; 4. Andrea Gruber