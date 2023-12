30 Jahre Frauengemeinschaft Ennetach

Der Tag ist vorbei, die Lichter gelöscht, wir können sagen, es war ein schönes Fest.

Anbei ein Vortrag von Marlies Müller: Heut wird g’gfeschtet, jetzt ischs soweit, im „Adler“ geits a Jubiläum heit, denn des hot schau en besondera Grund, weil mir 30 Johr a Frauengemeinschaft hond. Des frait uns heit, des isch doch klar, mit so einer großen Gästeschar, alle hond dr Weg heit gfonda, mit eis zum verbringa, a paar schöne Stonda. Die Tische send heut schön dekoriert, auch was süßes wird serviert, der kleine Spruch für heute ist, „Schön, daß du da bist“. Als Dankeschön, s wird nicht vergessen, serviert euch Rosi das feine Essen. Die Pasteten schmecken fein, dazu laden wir euch alle ein, esset, trinket, macht alle mit und der Ausschuß wünscht euch en guada Appetit.

So hoffen wir die Stunden zu verbringen, mit „Uschi“ schöne Lieder singen, lacha, schwätza, fröhlich sei, do send doch alle gern dabei. 10mol im Johr gibts ein Programm und des jetzt schau 30 Jährla lang, do muß i sage, des ischt toll, dr „Adler“ ischt do emmer voll. Und dia Programm, was do nun geit, des isch doch Spitze, liebe Leit, auch dia Ausflüg mit em Bus, das freut doch alle, bis zum Schluss. Dr Herr Maier brengt uns immer guad ans Ziel, das bedeutet uns sehr viel, deshalb möchten wir von Herzen „Danke“ sagen, für alle schönen Ausflugsfahrten.

Auch Diavorträg waret interessant,wo mir angehört hand mitanand, besonders vom schönen Jakobsweg, uns noch in guter Erinnerung steht. Mir send au in viele Wallfahrtskirche komma, hond betet und auch Lieder gsonga. Im Kloster Hegne, Sießen, Bussen, Reute, waret mir auch ihr Leute. sogar in der Linsenbergkapelle mitten im Wald, machten wir mit dem Bus unser Halt. Wir waren auch öfters am Bodensee, so eine Schifffahrt ist doch immer schee. Viele Sträucher und Pflanzen gab es bei einem Halt, in Heiligenberg im Bambuswald.

In Balingen bei der Gartenschau, waret mir natürlich au. So könnt i grad no weitermacha, gsea man mir scho viele Sacha, ond bald ischt dr Ausschuss wieder dra, zom macha fürs nächste Johr dr Pla. Es isch doch schee, wo dr oine au dr andre kennt und sich eine große Familie nennt, 30 Johr dend mir schau samma verweila und i hoff, des duad no lang so bleiba. Viel Gesundheit und auch recht viel Freud, wünscht euch alle dr Ausschuss heut.

Da bleibt nur noch Danke zu sagen: Den Wirtsleuten Rosi und Wolfgang mit Team. Uschi Heizelmann für die musikalische Begleitung und an alle, die da waren. Danke. Der Ausschuss: Lore, Anita, Marlies und Christine.