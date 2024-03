3. Osterpokalschießen der Ennetacher Schützenjugend

Bereits traditionell organisierte die Jugendleitung der Schützengilde Ennetach ein Osterpokalschießen. In drei verschiedenen Disziplinen konnten die Nachwuchsschützen Punkte sammeln. Zunächst mussten alle jeweils auf Kommando 10 Schüsse auf eine Glücksscheibe abgeben. Die nächsten Punkte gab es beim Spiel „Millionär“. Hier mussten die 12 Jungs und die drei Mädchen nach jedem Schuss ihre Ringzahl so eintragen, dass nach 7 Schuss eine möglichst große Zahl entstand. Hier erreichte Lukas Wiedergrün mit 9 999 998 einen sensationellen Wert. Zum Abschluss bekamen alle ein Bingoblatt mit 16 Kästchen. Ziel war es, entweder waagrecht, senkrecht oder diagonal eine auf-bzw. absteigende Zahlenreihe oder 4 gleiche Zahlen eingetragen zu haben. Hier hatte Marcel Laplace bereits nach 5 Schüssen ein Bingo. In der Endabrechnung gingen die Pokale an Tobias Frohnmüller, Lennard Wiedergrün und Philipp Müller. Neben einem kleinen Osterhasen bekamen bei der Siegerehrung alle Teilnehmer 3 Jonglierbälle. Darüber war die Freude sehr groß, da Jonglieren seit einiger Zeit ein Trainingsinhalt ist und sich nun jeder Zuhause weiter verbessern kann. Nach anstrengenden 90 Minuten gab es zum Abschluss Pizza.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.