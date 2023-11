1BK2T der Willi-Burth-Schule besucht die CHIRON Group

Die Klasse 1BK2T des Technischen Berufskollegs II der Willi-Burth-Schule Bad Saulgau besuchte Ende Oktober die CHIRON Group in Tuttlingen.

Das Technische Berufskolleg II baut auf die Mittlere Reife auf und führt die Schüler:innen zur Fachhochschulreife. Weitgehend unbekannt ist, dass zusätzlich ein Berufsabschluss erworben werden kann. Dafür müssen die Schüler:innen das Fach „Technische Dokumentation“ besuchen und in diesem sowie in dem Profilfach „Angewandte Technik“ eine schriftliche Prüfung ablegen. Der damit erworbene Titel „Technischer Assistent“ ist ein offiziell anerkannter Beruf und bietet den Absolventen ergänzend zur Fachhochschulreife Vorteile bei der Bewerbung, beim Erwerb von Sozialleistungen und im Studium.

Im Rahmen der für den „Technischen Assistenten“ notwendigen Profilfächer „Angewandte Technik“ und „Technische Dokumentation“ wurde diese Betriebsbesichtigung durchgeführt.

Die CHIRON Group SE ist weltweit als Spezialist für vertikale Fräs- und Fräs-Dreh-Bearbeitungszentren sowie für Turnkey- und Automationskompetenz gefragt. Herr Rudolf, Leitung der Technischen Dokumentation, stellte zunächst die CHIRON Group, ihre Geschichte, Produkte und deren Einsatzbereiche vor.

Besonders beeindruckend für die Klasse war, vor einer Maschine der kleinsten Baureihe und danach vor einem großen Doppelspindler samt Roboterzuführung zu stehen. Die Sammlung ausgestellter Bauteile, die mit CHIRON Maschinen hergestellt werden, fand große Bewunderung.

Bei der CHIRON Group wird neben neun Ausbildungsberufen, vier Dualen Studiengängen ein Studium Plus in vier Fachrichtungen angeboten. Bei der Besichtigung der gut ausgestatteten Lehrwerkstatt konnten die Schüler:innen im Gespräch mit den Ausbildern Fragen zu den Ausbildungsangeboten stellen.

Technische Dokumentation heute habe nur noch wenig mit dem „Schreiberling“ von früher zu tun, sondern sei vielmehr „Informationsmanagement“, so lautete die Message des Vortrages von Herrn Rudolf zu diesem Thema. Längst werden Dokumentationen nicht mehr nur als Printmedien, sondern auch digital oder als Videos zur Verfügung gestellt, was die Arbeit interessant und abwechslungsreich mache. Auch die Wertigkeit der Technischen Dokumentation habe in den letzten Jahren zugenommen, da sie in Produkthaftungsfällen zur Beweisführung herangezogen werde.