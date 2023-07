175 Jahre Stadtkapelle Gammertingen

Nach drei Jahren Pause feierte die Stadtkapelle Gammertingen vom 22. bis 24. Juli wieder ihr traditionelles Sommerfest. Der Samstag begann zunächst mit dem Fassanstich, durchgeführt vom stellvertretenden Bürgermeister Wolfgang Lieb, der außerdem zum 175–jährigen Bestehen gratulierte und lobte, dass trotz aller Höhen und Tiefen während dieser langen Zeitspanne die Stadtkapelle sich stets für die Aufrechterhaltung von Kultur und Tradition engagierte. Auch der Vorsitzende vom Blasmusikverband Ravensburg Rudi Hämmerle beglückwünschte die Stadtkapelle und überreichte sehr humorvoll die mit Bestnote prämierte Teilnahmeurkunde vom Wertungsspiel. Nach so vielen Glückwünschen gab es natürlich allen Grund zu Feiern, wobei die Kapelle BioBrass mit Blasmusik auf Höchstniveau für Stimmung im Zelt sorgte.

Der Sonntag wurde mit einem ökumenischen Gottesdienst eröffnet, musikalisch umrahmt von der Chorgemeinschaft, die ebenfalls ihren 175. Jahrestag feiert. Im Anschluss unterhielt die Stadtmusik Pfullendorf die Festgäste während des Mittagessens mit abwechslungsreicher und konzertanter Blasmusik. Neben einem reichhaltigen Mittagstisch sorgten natürlich auch Kaffee und Kuchen fürs leibliche Wohl, außerdem gab es am Stand der Jugendkapelle Eis, Waffeln und alkoholfreie Cocktails. Nachmittags spielte der Musikverein Inneringen im Zelt und brachte mit seinem abwechslungsreichen Repertoire gute Laune ins Publikum. Bei bester Stimmung und nahm der Sonntagabend einen gemütlichen Festausklang.

Beim Kinder– und Seniorennachmittag am Montag durften zuerst die Kindergartenkinder, gefolgt von verschiedenen Tanzgruppen, der Jugendkapelle und den Minimusikanten ihr Können auf der Bühne präsentieren. Danach waren die Gammertinger Firmen bei den Handwerkerspielen gefordert, wobei fast schon traditionell die Firma Lieb den ersten Platz belegte. Nach so viel Anstrengung war auch der Durst groß und so wurde unter musikalischer Begleitung durch den Musikverein Hettingen bis in die Nacht gefeiert.