161. JHV, Liederkranz Bad Schussenried 1859 e.V.

Am 6. März 2024 fand die Jahreshauptversammlung des Liederkranz Bad Schussenried statt. Unter der Leitung des 1. Vorsitzenden Klaus Schneider wurde die Sitzung eröffnet und die Anwesenden herzlich begrüßt.

Die Schriftführerin Regina Heller verlas das Protokoll der JHV 2023, gefolgt von einem Rückblick des 1. Vorsitzenden über das ereignisreiche Jahr. Hervorgehoben wurden die musikalischen und organisatorischen Herausforderungen, denen sich der Verein in 2023 gestellt hat.

Ein Highlight war der Chorauftritt im Bibliothekssaal Bad Schussenried. Der Liederkranz Otterswang hatte Chorizont eingeladen, als Gastchor deren Konzert zu bereichern. Das Konzert war äußerst erfolgreich und begeisterte das Publikum.

Der 1. Vorsitzende dankte allen SängerInnen für ihr Engagement beim Kuchenverkauf, Parkfest und Serenadenkonzert. In gemütlicher Atmosphäre fand vor der Sommerpause ein Grillabend statt. Es wurden Pläne geschmiedet und vergangene Ereignisse reflektiert.

Im Dezember präsentierte der Chor Lieder zum Advent und zur Weihnachtszeit - in Rupertshofen beim Männerchor St. Vitus, bei der Dorfweihnacht im Museumsdorf Kürnbach und im Kloster Schussenried bei der Krippenausstellung. Chorleiter Ilie Sicoe äußerte seine große Zufriedenheit über die sängerischen Fortschritte und gelungenen Auftritte des Chors im vergangenen Jahr.

Kassier Christian Weichhard berichtete über die finanzielle Lage des Vereins und die Notwendigkeit, sich um Einnahmen zu bemühen. Die Kassenprüfer Ingrid Köberlein und Christian Weishaupt stellten die korrekte Verbuchung der Einnahmen und Ausgaben fest.

Ein Ausblick auf das kommende Vereinsjahr zeigte, dass neben Serenadenkonzert und Parkfest diverse Auftritte und ein Chorausflug geplant sind.

Zum Jubiläum präsentierte Angelika Wiedmer eine Fotoshow. Man staunte, was in den 10 Jahren gemeinsam erlebt und auf den Weg gebracht wurde. Sabine Blauensteiner gab einen Rückblick auf die Gründung des „NeuerChor“ als Neuanfang nach der Auflösung des aktiven Liederkranz-Chores in Bad Schussenried.

Der 1. Vorsitzende Klaus Schneider und Kassier Christian Weichhard wurden einstimmig für weitere zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigt.

Nachdem keine schriftlichen Vorschläge oder Anträge eingegangen waren, schloss Klaus Schneider die Versammlung und die Chorgemeinschaft ging zum geselligen Miteinander über.