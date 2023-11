15 Jahre gebührend gefeiert

Am ersten Wochenende im November findet traditionell der Hallenflohmarkt in der Drei-Seen-Halle in Illmensee statt und dieses Jahr war das bereits die zehnte Wiederholung. Neben „Schatzsuche“, „Schätze finden“, schmökern und kräftig feilschen konnten Anbieter und Besucher es sich bei Wurst und Pommes oder Waffeln, leckeren Kuchen und Kaffee gutgehen lassen.

Am Sonntag begrüßte die Gruppe die ersten Gäste mit „Go west“ und dem eigens kreierten Liedtext „Hurra, d’Schalmeien sind heut da!“ sowie mit anderen Liedern aus ihrem Repertoire, worauf gleich anschließend die langjährig befreundete Schalmeiengruppe aus Balgach in der Schweiz zusammen mit den Illmenseer Schalmeien ein Medley präsentierten.

Jede eingeladene Schalmeiengruppe hatte circa 20 Minuten Zeit, ihre Liedinterpretationen zu spielen. So traten nacheinander die Schalmeien United FN, Schlalmeienzug, Mäder aus Österreich, Langenargen, Kippenhausen, Villinger Schalmeien, Rickenbacher Schalmeien und die Ingoldinger Schalmeien auf. Jede Gruppe hat ihren eigenen, unverkennbaren Stil.

Neben abwechslungsreicher Schalmeienmusik gab es auch Mittagstisch sowie jede Menge selbstgebackene Kuchen und Torten. Allen Besuchern bot sich noch die Möglichkeit, im „Schnäppchenmarkt“ im Drei-Seen-Eck vom Vortag zu stöbern.

Das große Highlight zum Abschluss des Tages gab es durch das Gemeinschaftskonzert der fast 200 Schalmeienspieler mit „Beautyful Sunday“, „Atemlos“ und „Go West“, dirigiert von der Musikalischen Leiterin aus Illmensee, Maria Eisele.

Wer Interesse hat, bei einem der nächsten Auftritte dabei zu sein, der darf gerne bei einer Probe vorbeikommen. Diese findet jeden Freitag von 20 bis 22 Uhr im Drei-Seen-Eck statt.