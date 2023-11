1000 Euro für die ambulante Hospizarbeit in Sigmaringen

Die Firma Georg Reisch GmbH & Co. KG aus Bad Saulgau ist nicht nur als Generalunternehmer durch den Bau der Berta-Benz-Schule in Sigmaringen engagiert, sie hat auch durch einen Scheck in Höhe von 1000 Euro die ambulante Hospizgruppe in Sigmaringen erfreut.

Seit Jahren spendet die Firma aus dem Erlös des Verkaufs von Firmenbekleidung an ihre Mitarbeiter für soziale Projekte und Organisationen. Dabei geht sie auch über den Firmenstandort hinaus in den Landkreis. Für die ambulante Hospizgruppe bot sich anlässlich der Scheckübergabe auch Gelegenheit, über die 30-jährige Hospizarbeit des Vereins in und um Sigmaringen zu berichten und dem Mitarbeiterteam, angeführt vom Personalratsvorsitzenden Armin Merz, einen Eindruck dieses ehrenamtlichen Engagements mitzugeben.

Dieser Informationsaustausch war neben der Spende ein gelungener Impuls für ein gegenseitiges Kennenlernen.