1. Vorsitz beim HNVSZ-Bremen neu besetzt

Bei der diesjährigen Generalversammlung am des Heimat-, Narrenverein und Spielmannszug Bremen e.V. am 8. März sprach der 1. Vorstand Marco Müller gegenüber seinen Ausschussmitgliedern und Vereinsmitgliedern ein großes Lob für die geleisteten Arbeiten das ganze Jahr über aus. Auch ein großer Dank ging an die Freunde und Gönner, die den Verein jederzeit tatkräftig unterstützen.

Schriftführerin Andrea Löffler ließ das vergangene Vereinsjahr Revue passieren. Darunter das traditionelle Maibaumstellen sowie das gut besuchte Sommerfest. Weitere Veranstaltungen waren der Mittelaltertag im Rahmen des Ferienprogrammes im DGH Bremen, der Vereinsausflug nach Rottweil, der Seniorennachmittag, die Weihnachtsfeier und die Winterwanderung. An der Fasnet nahm der Verein an insgesamt acht Umzügen teil. Kassiererin Sandra Herre zählte sämtliche Kontobewegungen und die aktuellen Kontostände bei den Banken auf. Der Verein hatte in diesem Jahr, aufgrund außerordentlicher Ausgaben, einen geringen Verlust zu verzeichnen. Tanja Remensperger und Sigrid Fischer bescheinigten ihr als Kassenprüfer eine einwandfreie Kassenführung. Tambour Rainer Müller berichtete von 20 Auftritten des Spielmannszuges.

Bürgermeister Peter Rainer sprach seinen Dank seitens der Gemeinde für das große Engagement des Vereins für die Dorfgemeinschaft in Bremen aus. Turnusgemäß wurden folgende Mitglieder einstimmig in die Vorstandschaft wiedergewählt: Rainer Müller, Tambour; Ralf Remensperger, Beisitzer; Petra Mühleisen, Häßwart und Andrea Löffler, Schriftführerin.

Marco Müller stellte sein Amt als 1. Vorsitzender zur Verfügung. Für diesen Posten wurde Roland Reck vorgeschlagen. Er nahm die Wahl an und wurde einstimmig gewählt. Marco Müller erhielt als Dank für seine fünfjährige Vorstandschaftstätigkeit eine kleine Aufmerksamkeit.