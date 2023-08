Mehrere Gewitterzellen zogen am Donnerstagabend durch die Region. Vor allem der Bodenseeraum und der Kreis Sigmaringen waren davon stark betroffen.

Evakuierungen am Bodensee

Die Kinder und Betreuer durften in der Turnhalle der Bodenseeschule übernachten. (Foto: Stadt Friedrichshafen )

In Friedrichshafen wurde das Zeltlager Seemoos in der Nacht auf Freitag vorsorglich evakuiert. Zuvor hatte der Deutsche Wetterdienst die zweithöchste Warnstufe für die Region herausgeben.

236 Kinder und 57 Betreuerinnen und Betreuer in der Sporthalle der Bodenseeschule unter, wie die Stadt Friedrichshafen mitteilt. Verletzt wurde niemand.

Gott sei Dank sind wir heile geblieben. Urlauberin Christina Herrmann

In Lindau sorgte ein kurzes, aber heftiges Unwetter für größere Schäden. In manchen Stadtteilen fiel der Strom aus.

Die Windböen waren so stark, dass sie größere Gegenstände durch die Luft wirbelten und Bäume entwurzelten. Am Campingplatz Zell verschütteten umstürzende Bäume Wohnwagen und Autos. Der Campingplatz und rund 800 Urlauberinnen und Urlauber mussten ebenfalls evakuiert werden.

Das Punkrockfestival „Rock im Vogelwald“, das von Freitag bis Samstag (25.08. bis 26.08.) in Tettnang stattfinden sollte, wurde abgesagt.

Blitzeinschläge und Zugausfälle im Kreis Sigmaringen

Auch im Landkreis Sigmaringen fiel in mehreren Gemeinden für mehrere Stunden der Strom aus. Mehrere Bäume wurden entwurzelt.

In Pfullendorf brannte eine Scheune. Mutmaßlich war ein Blitz der Auslöser. Die Polizei geht von einem Sachschaden von etwa 700.000 Euro aus.

Am Morgen danach sind zwei Zugverbindungen gesperrt. Wie die Bahn meldet, sind der IRE 6 Tübingen - Sigmaringen und der RE 55 Sigmaringen - Hausen im Tal betroffen. Die Strecke des RE 2 Donaueschingen - St Georgen im Schwarzwald fährt eingleisig.

Hagel und Starkregen in Tuttlingen

Heftige Windböen, Blitze, Regen und Hagel: Am Donnerstagabend und in der Nacht zum Freitag hatten die Feuerwehrkräfte auch im Kreis Tuttlingen einiges zu tun.

So verwandelten sich einige Straßen kurzzeitig in Flüsse. Die Kanäle konnten so viel Wasser auf einmal gar nicht aufnehmen. Auch einige Keller, darunter bei einer Firma in Möhringen, liefen voll.

Baum auf Auto an der Rußbergsteige bei Tuttlingen: Die Feuerwehr hatte gut zu tun, um den Autofahrer zu befreien. (Foto: Feuerwehr Tuttlingen/Andreas Hand )

Abgedeckte Dächer in Leutkirch

Das Polizeipräsidium Aalen zählte am Donnerstagabend über 50 unwetterbedingte Einsätze. Anlass waren umgestürzte Bäume, beschädigte Oberleitungen und Blitzeinschläge. Zehn Einsätze davon entfielen auf den Ostalbkreis.

Im Landkreis Ravensburg wurde vor allem Leutkirch vom Unwetter heftig erfasst. Der Sturm deckte sogar einige Ziegel von den Dächern ab. Die freiwillige Feuerwehr rückte zu 30 Einsätzen aus.

In Ravensburg war die Feuerwehr mehrmals im Einsatz. Vor einer Buchhandlung in der Kirchstraße schlug mutmaßlich ein Blitz ein und entzündete eine Palme.

Während des Unwetters ist ein Mann nahe Hechingen in seinem Zelt von einem Baum erschlagen worden. Das teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. Durch den Sturm in Hechingen (Zollernalbkreis) wurde ein Teil des freistehenden Baumes entwurzelt und stürzte auf das Zelt, in dem sich der 62 Jahre alte Mann alleine befand. Eine Fußgängerin fand das Opfer am Freitagmorgen.