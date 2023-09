Wörter Schulen feiern den ersten Schultag

Kunterbunte Schultüten und Taschen prägen am Freitag, 15. September, das Bild auf dem Gelände der Konrad-Biesalski-Schule (KBS) und der Grundschule Wört. Für 22 Kinder beginnt an diesem Morgen mit dem ersten Schultag ein neuer und aufregender Lebensabschnitt ‐ die Schulzeit. Die traditionelle Einschulungsfeier mit Gottesdienst konnte in diesem Jahr bei strahlendem Sonnenschein unter freiem Himmel stattfinden.

„So bunt wie ein Regenbogen, so bunt und farbenfroh seid auch ihr alle heute. Ganz viele bunte und unterschiedliche Schultüten, Kleidungsstücke und Kinder sehe ich hier vor mir. Wir sind alle einzigartig und wie ein Regenbogen, der erst durch seine einzelnen Farben so schön ist, sind auch wir gemeinsam etwas Besonderes“, erklärt Ursula Stengel-Wünsch, Abteilungsleiterin der Grundstufe und Außenklassen und führt zusammen mit der Leitung der Grundschule Wört durch ein buntes Programm. Die älteren Schülerinnen und Schüler der Grundstufe haben passend zum Thema „Bunt wie ein Regenbogen“ eine Aufführung vorbereitet und nehmen die 8 Kinder der Eingangsklasse der KBS und die 14 Kinder der Grundschule mit in die Welt der Farben. Am Ende der kleinen Feierlichkeit bekamen alle neuen Schülerinnen und Schüler einen bunt bemalten Stein von ihren älteren Mitschülern als Willkommensgeschenk überreicht.

Nach dem dank aller Beteiligten gelungenen Einschulungsgottesdienst stand ein gemeinsames Einschulungsfoto auf dem Programm. Dann durften die Schulkinder auch schon in ihre erste Schulstunde starten und verabschiedeten sich sichtlich aufgeregt in ihre neuen Klassen.