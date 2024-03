Wer heutzutage durch den Wörter Ortsteil Hirschhof fährt, vermutet wohl auf den ersten Blick eher nicht, dass dieses Fleckchen Land die Geburtszelle einer 1000-jährigen Geschichte war, im Laufe deren Jahre sich eine Gemeinde entwickelt hat, die zwar mit rund 1500 Einwohnern eher zu den kleineren im Kreis zählt, aber mit seiner wirtschaftlichen Kraft und seinem Naherholungswert aus der Region nicht wegzudenken ist.

Denn in einer Zeit, in der das Gebiet des heutigen Virngrunds größtenteils aus dichtem Wald bestand, hat der Hirschhof zusammen mit Stödtlen, Hüttlingen und Stimpfach das Gebiet „Virigunnda“ abgegrenzt, das Kaiser Heinrich II 1024 dem Kloster Ellwangen zugesprochen hatte.

1000 Jahre Wört - wenn das kein Grund zum Feiern ist

Dieses hatte damit das alleinige Jagd- und Fischereirecht in diesem mit einem sogenannten Königs- oder Wildbann belegten Forstgebiet. Dass aus einem willkürlich gesetzten Grenzpunkt eine florierende Gemeinde geworden ist, bietet allen Grund zum Feiern. Entsprechend sind für das Jubiläumsjahr zahlreiche Aktivitäten geplant, wie Bürgermeister Thomas Sauer und Hauptamtsleiter Alexander Oppold in einem Pressegespräch am vergangenen Freitag angekündigt haben.

Mit Faschings ging es los, mit einem Festvortrag und einer Wandertour geht's weiter

So stand bereits der Fasching unter dem Motto „1000 Jahre Wört“. Damit jedoch zum Start des Jubiläumsjahres geschichtlich alle auf einem guten Stand sind, wird der Wörter Ehrenbürger, Historiker und Professor für Mittlere und Neuere Kirchengeschichte, Hubert Wolf, einen Festvortrag zur Historie der Gemeinden halten und Einblicke in die aktuelle Forschung geben.

Eine Gelegenheit, Wört zu Fuß zu erkunden und vielleicht aus Wolfs Vortrag die eine oder andere Ecke der Gemeinde aus einer neuen Perspektive zu erkunden, bietet des Weiteren eine Wanderung mit den Wörter „Zipfelklatschern“ am 9. Mai.

Der Höhepunkt des Jahres: Das Festwochenende

Den Höhepunkt des Jubiläumsjahres bildet allerdings das Festwochenende vom 26. bis 28. Juli. Entgegen anderer Jubilar-Kommunen wie zum Beispiel Stödtlen, wo das 1000-jährige Bestehen mit einem großen historischen Fest samt Lagerleben zelebriert wird, hat sich die Gemeinde dazu entschieden, das Wört der Gegenwart in all seinen Facetten zu feiern.

Das viele Wasser rund um die Gemeinde, der Weiher - all das gehört zu uns, all das hat Wört geprägt. Bürgermeister Thomas Saur

Der passende Veranstaltungsort für eine Gemeinde, die im Wappen eine Forelle hat und deren Gebiet von zahlreichen Gewässern durchzogen ist, war laut Bürgermeister Thomas Saur schnell gefunden: „Das viele Wasser rund um die Gemeinde, der Weiher - all das gehört zu uns, all das hat Wört geprägt und mit dem Dorfmühlweiher als Location haben wir bei der Einweihung des Rundwegs 2019 schon sehr gute Erfahrungen gemacht. Deshalb versuchen wir auch diesmal, dort ein unvergessliches Fest zu organisieren.“

Das steht auf dem Programm:

Abgesehen vom Feinschliff, steht auch das Programm für die drei Festtage bereits. So wird am Freitag ab 17 Uhr mit Aktionen der Vereine an verschiedenen Ständen sowie einem breiten Angebot an Foodtrucks das Jubiläumswochenende offiziell eröffnet. Ab 20 Uhr steigt dann die Radio7-Partynacht mit DJ Chris Montana, bei der dann bis in die Nacht hinein mit aktueller Musik und Tanzbeats das Gemeindejubiläum ausgiebig gefeiert werden darf.

Dorfregatta, Stuttgarter Saloniker und Feuerwerk

Nach dem Ausschlafen geht es am Samstag ab 14 Uhr weiter mit Kinderprogramm und einer Dorfregatta, die vom SV Wört organisiert wird. Auch die Foodtrucks werden an diesem Nachmittag ab 14 Uhr die Gäste mit Essen und Getränken versorgen.

Ab 16 Uhr ist außerdem eine Sportlerehrung geplant - musikalisch begleitet von den Wörter Musikanten, bevor im Anschluss die Stuttgarter Saloniker auf dem Dorfmühlweiher auftreten werden. Das Besondere an dem Auftritt: Das kleine Salonorchester, bestehend aus zwölf Musikern, bringt dafür sein eigenes Floß mit. Für einen fulminanten Abschluss des zweiten Festtages soll ab 22 Uhr ein großes Feuerwerk sorgen.

Für Sportbegeisterte gilt es allerdings am Sonntag früh aufzustehen für den dritten Wörter Spendenlauf, für den bereits um 8.30 Uhr der Startschuss fallen wird. Etwa zwei Stunden später gegen 10.30 Uhr ist ein ökumenischer Gottesdienst im Festzelt geplant, an den sich ab 11 Uhr ein Mittagstisch mit Spanferkel-Essen anschließen wird.

Premiere am Festwochenende: Die erste Wörter Leistungsschau

Ab 11 Uhr lädt außerdem die erste kommunale Gewerbeschau alle Interessierten zum Kennenlernen der Wörter Unternehmen ein. „Die Nachfrage ist jetzt schon sehr groß“, freut sich Hauptamtsleiter Alexander Oppold über das rege Interesse der heimischen Unternehmen. Sich beim 1000-jährigen Jubiläum präsentieren zu wollen, hatten die Gewerbetreibenden von sich aus angeregt, so Oppold.

Mit Blick auf Nachbargemeinden wie Stödtlen oder Unterschneidheim, die seit Jahren erfolgreich Gewerbeschauen ausrichten, ist Bürgermeister Saur gespannt, wie das neue Angebot bei den Wörtern ankommt. „Für uns ist das Neuland, aber wir freuen uns schon sehr darauf“, sagt er dazu.

Abgerundet werden die Feierlichkeiten zum 1000-jährigen Bestehen durch einen Jubiläumsabend im November oder Dezember, an welchem Datum dieser stattfindet, ist allerdings noch offen.