Koch aus Wört siegt bei TV–Koch–Wettbewerb

Fernsehkochen hat Konjunktur und fast jeder TV–Sender eine eigene Küchensendung. Bei Kabel Eins heißt sie „Mein Lokal, Dein Lokal“. Moderator ist derzeit der Fernsehkoch Mike Süsser und dieser war in der vergangenen Woche in Freiburg zu Gast und testete dort vier gehobene Speiselokale.

Seit 2007 betreibt Mario Fuchs am westlichen Altstadtrand in der Nähe des Colombischlösschens sein Lokal „Drexlers“. Fuchs ist gebürtiger Wörter und dort aufgewachsen. Nach seiner Schulzeit hat er in der „Sonne“ in Westhausen Koch gelernt. Wanderjahre führten ihn nach Italien, Berlin und Freiburg. Schließlich ist er in der Dreisamstadt hängengeblieben, hat eine Familie gegründet und wohnt im eigenen Haus. Sein Geschäftspartner Ralph Schmidt, ebenfalls aus unserer Region stammend, konnte in Freiburg die alteingesessene Weinhandlung Drexler übernehmen und Mario Fuchs entdeckte eine aufgelassene Buchhandlung in der Rosastraße, welche die beiden zu einem kleinen aber feinen Ess– und Weinlokal umbauten.

Nachhaltigkeit ist das Grundthema der Drexler'schen Küche, alles stammt aus der Region und wird in der kleinen Restaurantküche selbst hergestellt, so dass die Abendkarten saisonal sehr verschieden sind. Vor Corona hatte er noch mittags geöffnet, jetzt kann man im „Drexlers“ nur noch am Montag–, Mittwoch–, Donnerstag– und Freitagabend speisen. Das besondere ist die Weinkarte. Rund 570 Flaschen liegen im Keller und zu jedem Drei–, Vier– oder Fünfgängemenue empfiehlt der „chef de cuisine“ die entsprechenden Weine. „Die große Geste liegt Fuchs nicht, als Fernsehkoch wäre er ein Flop“, notierte 2008 eine Freiburger Zeitung. Der „Gault&Millau“ meinte 2019: „Ein Weinlokal mit beeindruckendem Keller und eine Küche mit handwerklich untadeligen Gerichten ohne alles Prätentiöse aus guten Produkten.“

Souverän präsentierte Mario Fuchs am vergangenen Mittwoch vor der Kamera dem munter drein redenden Moderator und drei Restaurantkollegen sein Menü: Für den Fernsehkoch hatte er Gallets (Buchweizencrepe) mit Pilz–Gemüsefüllung, grünem Spargel und Zitronenseitlinge mit Estragonöl vorbereitet. Für den Veganerkollegen kochte er hausgemachte Falafeln mit Tomatenessenz und Püree von weißen Bohnen, dem Fleischesser servierte Mario zweierlei Fleisch vom Schönbergschaf mit Fenchel und weißes Bohnenpüree, dem Fischliebhaber präsentierte er eine gegrilltes Stück vom Stör mit Brennessel–Giersch–Püree und Spargel. Mit Ausnahme des Fischkollegen, der den Fisch lieber ganz durchgebraten und den Spargel mit weniger Biss gehabt hätte, bekam Mario Fuchs von allen die Höchstnoten und wurde so „Koch der Woche“.

Übrigens: Stammgast war die kürzlich verstorbene Schuaspielerin Ursula Cantieni, wie das Foto aus dem Drexlerschen Gästebuch zeigt. Die Kochsendungen der vergangenen Woche können in der Mediathek von Kabel Eins nachgesehen werden, Stichwort „Mein Lokal, Dein Lokal“.