Bereit zum Wünsche erfüllen, mit rot-blau-grauen Schuppen und stets mit einem Zwinkern um die Augen, bereichern in diesem Jahr erstmalig die „Wörter Wunderfische“ den Fasching der kleinen Virngrundgemeinde und natürlich auch darüber hinaus.

Nina Pfundstein, Schriftführerin der Wörter Wunderfische, verrät Redakteurin Larissa Hamann für die Miniserie „Hinter die Maske geblickt“, welche Geschichte hinter den geheimnisvollen Wasserwesen steckt und worauf sich die noch kleine Gruppe in ihrer ersten Faschingssaison am meisten freut.

Welche Geschichte steckt hinter dem Aussehen eurer Kostüme (Häs)?

Wir haben am 5. März 2023 die „Wörter Wunderfische“ gegründet mit der Absicht, eine freundliche und familiäre Häsgruppe zu sein. Unsere Geschichte basiert auf einer frei erfundenen Geschichte, dass das eine oder andere Wunder wahr werden lässt.

Wer auf der Suche nach den schönsten Plätzen im Ostalbkreis durch Wört fährt, dem wird sicherlich auch der Dorfmühlweiher mit Rundweg ins Auge fallen. Darin sollen sich, wenn gerade nicht Faschingszeit ist, die Wörter Wunderfische tummeln. (Foto: Gemeinde Wört )

Darin geht es darum, dass Kinder an einem Sommertag vor vielen Jahren an den Mühlweiher gestürmt sind, um die heißen Sonnenstrahlen zu ertragen. Dort haben Sie die Füße hineingesteckt, als plötzlich ein kühler Windstoß aufkam, die Glocke der Kirche zu einer ungewöhnlichen Zeit bimmelte, Luftblasen aus dem Mühlweiher hervortraten und kleine, glitzernde Fische zu sehen waren.

Die Kinder haben daraufhin die Beine hinausgezogen und sind zu Ihren Familien gerannt. Diese Familien sind den Kindern an den Dorfmühlweiher zurückgefolgt, wo aber nichts mehr von den wunderlichen Fischen zu sehen war. Mit ungläubigen Gesichtern sind die Familien wieder davongegangen, nachdem Sie die Kinder getadelt hatten.

Enttäuscht haben sich die Kinder wieder an den Rand des Ufers gesetzt, als plötzlich wieder die glitzernden Fische zu sehen waren. Ein Kind sagte: „Ich glaube, dass sind Wunderfische“, ein anderes: „Ich glaube, diese Fische können nur kleinen Menschen wie wir sehen, deren Wünsche möglicherweise erfüllt werden“ und ein drittes schlug vor: „Lasst es uns probieren.“

Also haben sich die Kinder ihren größten Wunsch gewünscht und siehe da, als sie nach Hause kamen, waren ihre größte Wünsche erfüllt. Erzählungen nach, werden diese bunten, glitzernden Wunderfische also nur von kleinen Menschen gesehen. Wenn diese ihre nackten Füße in den Mühlweiher stecken, einen kühlen Luftzug um die Nase spüren und die Kirche zu einer ungewöhnliches Zeit klingeln hören, werden so einige kleine Wünsche wahr.

Worauf freut ihr euch in der Faschingssaison 2024 am meisten?

Wir freuen uns vor allem am meisten darauf, endlich unser Häs präsentieren zu dürfen. Nach vielen Stunden Arbeit und Anstrengungen wird es Zeit, dass wir endlich zeigen können, wer wir sind. Zur Faschingssaison 2025 wird dann auch unsere Fleckles-Jacke fertig sein.

Bei welchem Verein im Ostalbkreis seid ihr am liebsten zu Gast und warum?

Wir freuen uns schon sehr auf die Umzüge in Oberkochen, Lauchheim, Wört, Pfahlheim und Ellwangen.

Welchen Ruf müssen Umzugsschauer parat haben, wenn ihr vorbeilauft?

Hoi a Fisch - a Wunderfisch; hoi a Fisch - a Wunderfisch; a Wunderfisch - Blubb, Blubb!

Welche Tradition darf in eurer Gemeinde an Fasnacht auf keinen Fall fehlen?

Uns liegt der Narrenbaum sehr am Herzen, daher führen wir diese Tradition weiter. Gemeinsam mit den „Bösa Böck“ aus Wört haben wir auch dieses Jahr wieder einen Baum organisiert. Das großartige daran ist, dass wir diesen immer am Faschingsdienstag für einen wohltätigen Zweck versteigern.

Welchen Umzug im Kreis darf man auf keinen Fall verpassen und warum?

Natürlich ist der Wörter Faschingsumzug ein absolutes Muss. Mit zahlreichen Gruppen aus Nah und Fern ist immer eine super Stimmung garantiert. Vor allem bietet unser Partyzelt den perfekten Ausklang für den Faschingssonntag.

Wie alt ist jeweils euer jüngstes und euer ältestes Mitglied?

Unser jüngstes Mitglied wird im Februar 3 Jahre alt, unser ältestes Mitglied ist 35 Jahre alt.