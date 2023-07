Feiern vor den Ferien

Finale an der Konrad–Biesalski–Schule (KBS): Zum Schuljahresende wurden Beschäftigte für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit geehrt sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ruhestand verabschiedet.

Nachdem die Schülerinnen und Schüler in die Sommerferien entlassen wurden, fand für alle Mitarbeiter das traditionelle Mitarbeiterfest statt. In diesem Jahr musste laut Pressemeldung der Schulleitung die Festlichkeit aufgrund des schlechten Wetters in die Schulaula verlegt werden. Schulleiter Thomas Buchholz und sein Stellvertreter Hannes Scholz ließen dabei das vergangene Schuljahr noch einmal Revue passieren. Buchholz: „Besonders freut uns der Erfolg unserer inklusiven Settings, den wir in diesem Jahr deutlich spüren konnten. Sechs Schülerinnen und Schüler wurden mit einem Hauptschulabschluss aus ihrer Schulzeit entlassen — davon kamen vier aus inklusiven Unterrichtsformen. Dass das gemeinsame Lernen und Leben von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Behinderung an Regelschulen in der ganzen Umgebung gelingt, wird vor allem durch den Einsatz und die Arbeit aller Kolleginnen und Kollegen ermöglicht.“ Außerdem gab der Schulleiter auch einen kurzen Ausblick auf das kommende Schuljahr, das von einigen Baumaßnahmen und Projekten sowie einem Jubiläum geprägt sein wird: Die Konrad–Biesalski–Schule darf im Jahr 2024 ihr 50–jähriges Bestehen feiern.

Bevor das Grillbüffet eröffnet wurde, durften die langjährigen Mitarbeiter ein kleines Dankeschön entgegennehmen. Für ihren Einsatz geehrt wurden Aniela Kornas, Ursula Stengel–Wünsch, Werner Nagengast, Marion Mögel, Susanne Böhringer–Labus und Susana Sedler für 30 Jahre, Petra Munzinger und Sibylle Merz für 35 Jahre, Gabriele Uhl–Gmeiner und Eleonore Lechler für 40 Jahre. In den Ruhestand verabschiedet wurden außerdem Ulrike Dannemann–Ilg, Sabine Grab, Petra Helders, Elisabeth Röhling, Joachim Heym und Ilse Baumann–Mayer. Neben den Ehrungen bekamen die zahlreichen Freiwilligen, die ihr Freiwilliges Soziales Jahr in den verschiedenen Einrichtungsteilen absolviert hatten, zum Dank ein kleines Geschenk überreicht.