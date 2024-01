Die Gemeinde Wört bleibt auch im Jahr 2024 schuldenfrei. Dies ist die Kernbotschaft von Kämmerer Andreas Mundus gewesen, der in der jüngsten Gemeinderatssitzung den Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für das Jahr 2024 einbrachte. Der Gemeinderat gab Haushaltsplan und Haushaltssatzung einstimmig grünes Licht.

Andreas Mundus hob in seinem detaillierten Vortrag heraus, dass die Struktur des Haushaltsplanes auf strategische Entscheidungen ausgelegt sei. Aus diesem Grund sei das Investitionsprogramm samt Finanzplanung 2023 bis 2027 vorne angestellt worden. Der Gemeinderat hatte sich bereits in seiner Sitzung vom 6. Dezember 2023 dem Gesamtergebnishaushalt und dem Investitionsplan gewidmet.

So sehen Ertrag und Ausgaben aus

Der Haushalt 2024 ist mit einem Gesamtvolumen von 16.201.870 Euro geplant und zwar im Ergebnishaushalt mit einer Höhe von 6.734.870 Euro und einem Investitionsvolumen in Höhe von 9.467.000 Euro, das entspricht einem Haushaltsvolumen in Höhe von 10.452,82 Euro pro Einwohner.

Auf der Ertragsseite im Ergebnishaushalt schlägt die geplante Gewerbesteuer in Höhe von 4.250.000 Euro als größter Brocken durch. Es folgt der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (961.000 Euro), der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (484.500 Euro), Zuweisungen und Zuwendungen sowie Umlagen in Höhe von 519.500 Euro, Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (538.050 Euro), sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (205.980 Euro) sowie Konzessionsabgaben (61.500 Euro).

Die Ausgabenseite im Ergebnishaushalt umfasst die Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage und weitere Transferaufwendungen in Höhe von 3.918.400 Euro; 175.000 Euro für die städtebauliche Entwicklung und Planung der bedarfsgerechten Bereitstellung von Bau- und Freiflächen; den geplanten Abschreibungen (661.400 Euro); den Betriebs- und Unterhaltungsaufwand der Sammelkläranlagen und der Ortskanalisation (411.400 Euro) sowie Personalausgaben (971.100 Euro) und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 1.638.050 Euro.

Rechnet man den Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge in Höhe von 7.580,420 Euro gegen den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 7.396.270 Euro, ergibt sich ein Haushaltsplus für das Jahr 2024 in Höhe von 184.150 Euro.

Diese Investitionen sind geplant

Das geplante Investitionsprogramm setzt sich wie folgt zusammen: Auszahlungen für Baumaßnahmen für den betreiberorientierten Ausbau der Pflege-WG in der Hauptstraße 111 in Höhe von 400.000 Euro; Grunderwerb zur späteren Bereitstellung von Bauland (2.600.000 Euro); Ersatzbeschaffung eines neuen Feuerwehrautos (750.000 Euro); Umsetzung von Photovoltaik-Projekten bei der Kläranlage Wört (200.000 Euro); Erschließung Baugebiet Mühlbuck V (520.000 Euro); Breitbandausbau Graue Flecken (2.500.000 Euro); Sanierung Kanäle unter anderem Grobenhof oder Lustnauer Straße im Zuge des Breitbandausbaus (370.000 Euro) sowie investive Sanierung Gemeindestraßen wie Amperestraße/Dinkelsbühler Straße, Gehweg L 2385 und Parkplatzbau im Zuge Edeka-Erweiterung (1.800.000 Euro). Die erwarteten Zuschüsse verringern den Eigenanteil der Gemeinde entsprechend.

Insgesamt gesehen nannte Bürgermeister Thomas Saur den Haushaltsplan samt Satzung als ein erfreuliches Ergebnis und hob heraus, dass auf Steuererhöhungen verzichtet werden konnte. Er dankte Kämmerer Andreas Mundus für die Aufarbeitung.